È morto Albino Montani, già vicesindaco di Samarate

Esponente di Forza Italia, era stato in amministrazione, con ruoli diversi, nei due mandati del sindaco Leonardo Tarantino

giunta tarantino samarate 2010 albino montani vicesindaco

Samarate dice addio ad Albino Montani, ex vicesindaco di Samarate scomparso nella giornata del 26 febbraio 2026.

Montani era esponente di Forza Italia: nel 2010, dopo che il centrodestra aveva vinto le elezioni venne nominato dal sindaco Leonardo Tarantino assessore alla cultura e vicesindaco. Alle successive elezioni del 2015 era stato il terzo nome di Forza Italia per numero di preferenze raccole ed era entrato in consiglio.

Nel 2019 aveva lasciato l’incarico di consigliere, in una fase di spaccatura dentro Forza Italia, e si era avvicinato al gruppo “eretico”, anche se poi non aveva aderito al gruppo di “Samarate al Centro”, nata da quella scissione.

Nella vita era un addetto commerciale nell’edilizia, occupandosi di materiali per l’acustica.

Pubblicato il 26 Febbraio 2026
