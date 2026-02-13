Fiducia a Barbolini: la Uyba rinnova l’allenatore

La UYBA Volley Busto Arsizio sceglie la via della stabilità e ufficializza, con largo anticipo, la conferma di Enrico Barbolini. Il tecnico siederà sulla panchina biancorossa anche per la stagione 2026/27, un segnale di continuità che arriva nel bel mezzo del campionato 2025/26, il primo iniziato da Barbolini ufficialmente nel ruolo di head coach sin dal raduno estivo.

Un legame nato nelle emergenze

Il percorso di Barbolini a Busto Arsizio è stato caratterizzato da una crescita costante e dalla capacità di gestire situazioni complesse. Arrivato nel 2023 come assistente, era stato chiamato a concludere l’annata da primo allenatore ottenendo la salvezza. Anche nella stagione successiva, dopo un inizio da “secondo”, aveva ripreso in mano le redini del gruppo portando la squadra fino al sesto posto finale. «In questi anni ha dimostrato professionalità e una grande capacità di integrarsi nella nostra realtà – ha commentato il presidente Andrea Saini –. Ha saputo guidare la squadra nei momenti delicati e questo rinnovo è un segnale di fiducia nel percorso che stiamo costruendo».

La prima stagione da “titolare”

L’attuale campionato rappresenta per Barbolini la prova del nove, essendo la prima volta in cui ha potuto impostare il lavoro tecnico e atletico sin dalla preparazione. Nonostante un andamento che finora si è rivelato altalenante, con la squadra che sta lottando per non perdere il treno dei playoff, la società ha voluto blindare il tecnico per evitare distrazioni e dare un segnale forte a tutto l’ambiente. La scelta di prolungare il contratto proprio ora punta a dare quella serenità necessaria per affrontare la volata finale della stagione in corso.

Le parole dell’allenatore

«Busto Arsizio è un ambiente che vive di passione e questo rende il lavoro quotidiano stimolante – ha dichiarato Enrico Barbolini –. Continueremo a lavorare per crescere e consolidare quanto costruito finora. Sono felice per la fiducia che la società continua a dimostrarmi; la continuità è un valore fondamentale nello sport e sono orgoglioso di proseguire questo cammino». Con la questione contrattuale risolta, il tecnico potrà ora concentrarsi esclusivamente sui risultati del campo, cercando di stabilizzare il rendimento di una squadra che cerca ancora la sua forma migliore.