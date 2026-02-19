Fiocchi in collina e pioggia in città, ma da stasera cambia tutto: torna il sole con il favore del vento

Il risveglio di questo giovedì 19 febbraio ha regalato un sapore d’inverno tardivo a gran parte del Varesotto, con i tetti e i prati imbiancati sopra i 500 metri di altitudine. Mentre in pianura la pioggia batte con insistenza sulle strade, basta salire di poche centinaia di metri per ritrovare i fiocchi che cadono misti ad acqua anche a quote inferiori: un paesaggio suggestivo ma destinato a durare poco. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino indicano infatti che il peggioramento ha ormai le ore contate.

Il quadro meteorologico di oggi vede un mattino dominato da una coltre nuvolosa compatta e precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Tuttavia, già nel corso del pomeriggio, si assisterà a un progressivo esaurimento dei fenomeni a partire dal Piemonte, preludio a una serata che si annuncia a tratti poco nuvolosa. Il vero protagonista del cambiamento sarà il vento: le correnti in quota ruoteranno dai quadranti meridionali a quelli settentrionali, portando i primi rinforzi che, nel corso della notte, si trasformeranno in episodi di Favonio.

La vera svolta è attesa per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio. Dopo qualche residuo annuvolamento mattutino sulla Lombardia orientale, il cielo tornerà a essere sereno su tutta la regione. Il vento da nord soffierà forte in montagna e si farà sentire con decisione anche nell’area pedemontana e in pianura. Questo rimescolamento d’aria provocherà un sensibile rialzo termico, portando le temperature massime ad assestarsi intorno ai 18 gradi, un valore decisamente primaverile che farà dimenticare in fretta la neve di queste ore.