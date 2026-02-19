Gerenzano, fine dei disagi: riapre l’ufficio postale chiuso da più di un anno

Dopo oltre un anno di chiusura e diversi annunci che si sono susseguiti nel tempo, riapre finalmente l’ufficio postale di via Carlo Berra 12 a Gerenzano. Poste Italiane ha comunicato che lo sportello tornerà operativo da venerdì 20 febbraio.

Una notizia attesa da mesi dai cittadini, che in questo lungo periodo hanno dovuto fare riferimento ad altre sedi, in particolare a Saronno, con inevitabili disagi soprattutto per anziani e utenti meno automuniti.

L’ufficio postale era chiuso da gennaio 2025 per lavori di ristrutturazione e adeguamento. La riapertura era stata annunciata più volte, ma i tempi si sono allungati, generando malumori e richieste di chiarimento da parte della comunità, anche perché nel gennaio 2025, quando era stato comunicato l’avvio degli interventi era prevista una chiusura prevista di soli tre mesi.

L’iter però si è protratto ben oltre le tempistiche inizialmente indicate e per sopperire ai disagi, nel mese di luglio 2025 era stato attivato un ufficio postale mobile, una soluzione temporanea pensata per garantire almeno i servizi essenziali sul territorio in attesa della riapertura definitiva della sede di via Carlo Berra.

Una misura che ha permesso di contenere le difficoltà, ma che non ha sostituito pienamente la funzionalità di un ufficio stabile.

Con la riapertura fissata per venerdì 20 febbraio 2026, l’ufficio postale osserverà i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35