Grave incidente a Besnate tra le due rotonde della provinciale: interviene anche l’elisoccorso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi alle 18 a Besnate, lungo la provinciale di via Gallarate, nel tratto compreso tra la rotonda delle scuole e la rotonda del ristorante giapponese. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro frontale tra due auto. Almeno cinque le persone coinvolte, con un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso ancora in azione.

L’allarme è scattato alle 18. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi del soccorso sanitario, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Gallarate. La centrale operativa Soreu Laghi ha attivato mezzi di diverso livello, compreso l’elisoccorso.

Dal bollettino dei soccorritori risulta un incidente tra due auto, con cinque persone coinvolte. Al momento non sono state diffuse le generalità né le condizioni precise dei feriti.

Sono stati inviati un tre ambulanze di base, oltre all’elicottero del servizio di emergenza.

Sul posto stanno operando anche i vigili del fuoco di Varese, la protezione civile di Besnate per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente.

La provinciale risulta fortemente rallentata nel tratto interessato che è stato chiuso, con disagi alla circolazione tra le due rotonde, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.