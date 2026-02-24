Il Consiglio regionale approva a Milano la nuova legge per il riordino dell’artigianato
Il provvedimento introduce contributi per l'innovazione e amplia il riconoscimento di eccellenza a tutti i comparti: “Un provvedimento che affronta al meglio le nuove sfide di un settore in trasformazione”
Il Consiglio regionale ha dato il via libera alla nuova legge sulle Politiche regionali in materia di artigianato, un testo che punta a semplificare il quadro normativo per un comparto considerato strategico. Il provvedimento, approvato a Milano, introduce strumenti specifici per il sostegno al credito attraverso fondi e convenzioni, oltre a contributi mirati alla digitalizzazione e alla valorizzazione della professione tra i giovani. Tra le novità principali l’estensione del riconoscimento di Qualità artigiana a tutte le imprese del settore, superando il precedente limite che lo restringeva agli ambiti artistico, manifatturiero e alimentare.
«Un provvedimento che affronta al meglio le nuove sfide di un settore in trasformazione», ha spiegato la relatrice Silvia Scurati, sottolineando come il mondo artigianale debba oggi misurarsi con i temi della sostenibilità e del ricambio generazionale. La legge conferma il ruolo centrale della Consulta tecnica per l’artigianato, organismo composto da associazioni di categoria, Unioncamere e ANCI, nei processi di programmazione regionale. Un emendamento presentato da Paolo Romano ha inoltre stabilito che anche la Commissione Attività Produttive dovrà esprimere un parere preventivo su eventuali modifiche ai requisiti per ottenere il marchio di qualità.
L’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha evidenziato come l’obiettivo primario sia la chiarezza: «L’importanza dell’approvazione di questo nuovo testo legislativo più semplice e più chiaro permette agli artigiani di avere meno problemi nell’interpretazione delle norme».
