Il dipinto del lago abbellisce la cabina elettrica di Corgeno

Un grande panorama realizzato a mano per rendere speciale una struttura che spesso passa inosservata. L’opera realizzata da Fabio Cipolla sulle pareti della cabina elettrica di Corgeno (accanto alla provinciale) raffigura una veduta del Sacro Monte di Varese dalle rive del Lago di Comabbio. Un omaggio al territorio e un modo originale di dare il benvenuto (o l’arrivederci) a tutti coloro che visitano la piccola frazione di Vergiate.

Cipolla durante la settimana lavora in un’azienda di arredamento, ma la sua passione è l’arte. Nel corso degli anni, ha firmato diversi murales in giro per la provincia. È possibile ammirare alcune delle sue opere nella sua Arsago Seprio e a Porto Ceresio, vicino al confine con la Svizzera.

Il murale di Fabio Cipolla ad Arsago Seprio, che raffigura la palude Pollini

La sua ultima creazione, ha dimensioni importanti: quattro pareti da quattro metri per otto. L’ispirazione è nata proprio dai luoghi raffigurati nel dipinto, che Cipolla ha imparato ad amare durante le sue passeggiate lungo la ciclopedonale del lago. «L’opera – spiega Cipolla – è realizzata con colori minerali, mischiati per ottenere le tonalità desiderate. Ho cominciato a lavorarci a fine agosto 2025».

L’opportunità per realizzare il dipinto sulla cabina elettrica di Corgeno è arrivata grazie all’iniziativa di E-Distribuzione, attraverso la quale l’azienda punta a rendere più belle le sue infrastrutture. «Ho proposto l’idea all’azienda – racconta l’artista – e ho chiesto il permesso al Comune di Vergiate. Vorrei ringraziare E-Distribuzione per l’opportunità e per aver coperto i costi del progetto e l’amministrazione comunale per averlo sostenuto».