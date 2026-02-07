Il Lago Ceresio sbarca alla BIT di Milano: la vacanza su due ruote è per tutti
Dal 9 al 11 febbraio 2026, l’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio sarà protagonista della fiera internazionale del turismo. Focus sul turismo lento e sostenibile per attrarre Millennials, Generazione X e famiglie
Il Lago Ceresio punta con decisione sul cicloturismo e si presenta alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano. Dal 9 all’11 febbraio 2026, l’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla racconterà le potenzialità di un territorio ideale da scoprire in sella a una bicicletta, ospite degli stand delle Camere di Commercio di Como-Lecco e di Varese.
La scelta di puntare sulle due ruote segue i trend nazionali del settore: target trasversale, secondo il Rapporto Nazionale 2025 Isnart–Legambiente, il cicloturismo conquista ogni fascia d’età; millennials (30-44 anni), che rappresentano quasi la metà dei cicloturisti italiani, cercando benessere e tempo di qualità in famiglia; generazione X e Baby Boomers, iprimi amano itinerari culturali ed enogastronomici, i secondi sfruttano le e-bike per un turismo lento e accessibile; Generazione Z, in cerca di avventura e percorsi social da condividere online.
I numeri e l’offerta del territorio
Il Ceresio non è solo natura, ma un sistema turistico solido che nel 2024 ha registrato oltre 71.000 arrivi stranieri e più di 267.000 presenze.
Il Presidente dell’Autorità di Bacino, Massimo Mastromarino, ha sottolineato come l’obiettivo sia valorizzare questo patrimonio puntando su esperienze sostenibili che permettano di vivere il lago tutto l’anno. Gli itinerari sono pensati per essere sicuri e panoramici, adatti sia a sportivi che a semplici appassionati o famiglie con bambini.
Sostenibilità e Outdoor
Partecipare alla fiera milanese permette di mostrare un’offerta “open air” che combina divertimento e tutela dell’ambiente. Come aggiunto dal direttore dell’Ente, Maurizio Tumbiolo, la sfida è offrire una vacanza completa che integri i borghi, il relax e le attività all’aria aperta in totale sicurezza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.