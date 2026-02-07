Il Lago Ceresio sbarca alla BIT di Milano: la vacanza su due ruote è per tutti

Il Lago Ceresio punta con decisione sul cicloturismo e si presenta alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano. Dal 9 all’11 febbraio 2026, l’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla racconterà le potenzialità di un territorio ideale da scoprire in sella a una bicicletta, ospite degli stand delle Camere di Commercio di Como-Lecco e di Varese.

La scelta di puntare sulle due ruote segue i trend nazionali del settore: target trasversale, secondo il Rapporto Nazionale 2025 Isnart–Legambiente, il cicloturismo conquista ogni fascia d’età; millennials (30-44 anni), che rappresentano quasi la metà dei cicloturisti italiani, cercando benessere e tempo di qualità in famiglia; generazione X e Baby Boomers, iprimi amano itinerari culturali ed enogastronomici, i secondi sfruttano le e-bike per un turismo lento e accessibile; Generazione Z, in cerca di avventura e percorsi social da condividere online.

I numeri e l’offerta del territorio

Il Ceresio non è solo natura, ma un sistema turistico solido che nel 2024 ha registrato oltre 71.000 arrivi stranieri e più di 267.000 presenze.

Il Presidente dell’Autorità di Bacino, Massimo Mastromarino, ha sottolineato come l’obiettivo sia valorizzare questo patrimonio puntando su esperienze sostenibili che permettano di vivere il lago tutto l’anno. Gli itinerari sono pensati per essere sicuri e panoramici, adatti sia a sportivi che a semplici appassionati o famiglie con bambini.

Sostenibilità e Outdoor

Partecipare alla fiera milanese permette di mostrare un’offerta “open air” che combina divertimento e tutela dell’ambiente. Come aggiunto dal direttore dell’Ente, Maurizio Tumbiolo, la sfida è offrire una vacanza completa che integri i borghi, il relax e le attività all’aria aperta in totale sicurezza.