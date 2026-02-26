Il Premio MIDeC a Luino nel ricordo di Piero Chiara: al via “Di sole e di aria e di acque azzurre”

Un progetto curato da Tiziana Zanetti e Fabio Carnaghi che unisce il Premio MIDeC per la ceramica contemporanea e l’Archivio Piero Chiara in un dialogo tra letteratura e linguaggi visivi

Luino si prepara a rivivere le suggestioni di Piero Chiara attraverso gli occhi e le mani dell’arte contemporanea. Dal 4 al 7 marzo, la città lacustre ospiterà la residenza d’artista «Di sole e di aria e di acque azzurre», un progetto che vede protagoniste Valeria Petrone e Serena Zanardi, selezionate nell’ambito della quarta edizione del Premio MIDeC per la Ceramica Contemporanea.

Un omaggio tra ceramica e letteratura

Il titolo della residenza, curata da Tiziana Zanetti e Fabio Carnaghi, è un prestito diretto da un articolo che lo scrittore luinese firmò nel 1934 per descrivere la sua terra. L’iniziativa punta a tradurre il paesaggio del Lago Maggiore, così centrale nella narrativa chiariana, in nuove forme espressive. Le due artiste, che hanno ricevuto la menzione “Antonia Campi” per la trasversalità della loro ricerca, avranno l’occasione di immergersi nel mondo dello scrittore per elaborare i contenuti di una mostra bipersonale che sarà inaugurata a Palazzo Verbania il prossimo 23 maggio.

L’immersione nell’Archivio Chiara

Durante i quattro giorni di residenza, Petrone e Zanardi esploreranno i luoghi cari all’autore e avranno accesso esclusivo all’Archivio Piero Chiara di Luino. Non sarà un lavoro solitario: le artiste dialogheranno con esperti di rilievo come lo storico della cultura Alberto Brambilla, il giurista e scrittore Giuseppe Battarino e il direttore artistico Francesco Pellicini. Questo confronto interdisciplinare servirà a nutrire la loro produzione, unendo la scultura ceramica all’illustrazione e alla fotografia.

Nuove prospettive sul territorio

«Il progetto ha lo scopo di divulgare i contenuti dell’opera di Chiara arricchendoli di nuove prospettive – spiega il curatore Fabio Carnaghi – portando la ceramica a contatto con tematiche di alto valore culturale». Sulla stessa linea Tiziana Zanetti, curatrice degli Archivi letterari Chiara e Sereni, che sottolinea come Luino sia per lo scrittore un luogo dell’anima: «Le artiste indagheranno quella topografia necessaria verso la quale uno scrittore può verificare passioni e sentimenti».

Una sinergia per la cultura

L’evento è il frutto di una stretta collaborazione tra il Premio MIDeC, l’Associazione Amici del MIDeC, il Comune di Luino e gli eredi dello scrittore. Il percorso formativo rappresenta un ponte tra la memoria storica del territorio e la sperimentazione artistica attuale, confermando Palazzo Verbania come centro nevralgico della proposta culturale dell’alto Varesotto.