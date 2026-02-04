“Il rischio asteroidi”: serata astronomica al centro didattico scientifico di Tradate

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa AstroNatura, rientra nel progetto “CostellAzioni”sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con la Società Astronomica “G.Schiaparelli” di Varese e il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Il nostro pianeta ruota attorno al Sole all’incredibile velocità media di 30 km/s. Lo spazio attorno a noi però non è vuoto, ma popolato da decine di migliaia di asteroidi, dalle dimensioni di pochi metri fino a svariati km. Quanto siamo al sicuro da un ipotetico impatto? Qual è lo stato dell’arte nello studio di questi “corpi minori”? L’Osservatorio “G.Schiaparelli” al Campo dei Fiori ha come attività di ricerca principale proprio l’astrometria dei NEO, cioè il calcolo della posizione degli asteroidi vicini alla Terra.

PARTECIPAZIONE GRATUITA – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Scopri di più e sostieni il progetto e gli eventi gratuiti al link www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/costellazioni/