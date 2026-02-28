Il Varese ospita il Vado: “Siamo in debito con i nostri tifosi”

C’è una sconfitta da dimenticare, una pagina brutta da strappare e riscrivere e una sfida per dimostrare che ci sono dei valori importanti. La gara di domenica 1 marzo (ore 14.30) al “Franco Ossola” del Varese contro il Vado ha davvero tante motivazioni, per i giocatori, lo staff di mister Ciceri e una piazza da provare a riconquistare dopo una serie di prestazioni da depressione collettiva.

Incrociare la seconda della classe – prima fino a settimana scorsa e in continua lotta con il Ligorna per l’accesso alla Serie C – può essere uno stimolo maggiore per lasciarsi alle spalle l’inguardabile prestazione di Romentino e dare un significato a questo girone di ritorno, anche se a -20 dalla vetta e in un campionato senza altri premi sembra davvero difficile trovare spunti per avere anche solo traguardi volanti.

«Veniamo da una caduta che non doveva capitare, specialmente in questo momento del percorso – spiega mister Andrea Ciceri alla vigilia della gara -. La responsabilità è nostra, a partire dalla me come allenatore, ma la settimana lunga ci ha permesso di smaltire la delusione in anticipo e di concentrarci subito sul riscatto. Il calendario ci mette di fronte alla squadra più forte del campionato. Sarà una partita preparata in funzione dell’avversario, consapevoli che il Vado ha molto da perdere, ma anche noi abbiamo un disperato bisogno di punti per dare un senso deciso al nostro campionato. Dovremo essere cinici e bravi a raccogliere ogni minima briciola che ci lasceranno, mantenendo un livello di attenzione altissimo contro interpreti capaci di segnare in qualsiasi istante».

«Inutile tornare ancora su ciò che non ha funzionato domenica scorsa – riprende l’allenatore biancorosso -; siamo tutti consapevoli degli errori fatti e ora conta solo la reazione. Se devo salvare qualcosa di quel pomeriggio, è stato l’incessante sostegno della curva: i tifosi hanno cantato fino alla fine nonostante l’andamento della gara, ed è normale che al fischio finale fossero arrabbiati. Proprio a loro sentiamo di dover restituire qualcosa. Affrontare una corazzata che ci ha battuto pesantemente all’andata deve alzare inevitabilmente la nostra determinazione e la voglia di spingere forte per restare in partita. Non serviva il blasone del Vado per stimolare una reazione, ma la caratura dell’avversario ci impone di trasformare quel debito verso la nostra gente in una prestazione di vero orgoglio».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXVI GIORNATA

Sestri Levante – Lavagnese; Celle Varazze – NovaRomentin; Club Milano – Valenzana; Derthona – Biellese; Imperia – Chisola; Ligorna – Gozzano; Saluzzo – Cairese; Sanremese – Asti; Varese – Vado.

CLASSIFICA: Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante, Chisola 46; Biellese 40; Varese 39; Saluzzo 36; Sanremese 35; Imperia 34; Derthona 31; Valenzana 29; Cairese 28; Gozzano 26; Celle Varazze 25; Club Milano 23; Asti, Lavagnese 22; NovaRomentin (-1) 17.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.