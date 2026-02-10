Varese News

Incendio nella notte a Tradate: tetto e secondo piano di un’abitazione distrutti in via Ai Ronchi

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute poco prima dell’una in via Ai Ronchi per domare un incendio che ha coinvolto un’abitazione di due piani, con operazioni complesse per le difficoltà di accesso

Intorno all’1 meno dieci di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Tradate in via Ai Ronchi per l’incendio del tetto di un’abitazione di due piani.

Le squadre hanno operato con un’autopompa e due autobotti, di cui una in supporto dal Comando di Como.
Le operazioni sono state rese complesse a causa delle difficoltà nel raggiungere l’edificio con gli automezzi, in considerazione sia della larghezza ridotta della via di accesso sia della posizione dell’edificio in zona boschiva.
L’incendio ha interessato il tetto e il secondo piano della struttura, rendendola inagibile.
Lo spegnimento e la successiva messa in sicurezza sono durate fino alle ore 4:00.
Non ci sono feriti.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
