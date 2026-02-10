Incendio nella notte a Tradate: tetto e secondo piano di un’abitazione distrutti in via Ai Ronchi

Intorno all’1 meno dieci di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Tradate in via Ai Ronchi per l’incendio del tetto di un’abitazione di due piani.

Le squadre hanno operato con un’autopompa e due autobotti, di cui una in supporto dal Comando di Como.

Le operazioni sono state rese complesse a causa delle difficoltà nel raggiungere l’edificio con gli automezzi, in considerazione sia della larghezza ridotta della via di accesso sia della posizione dell’edificio in zona boschiva.

L’incendio ha interessato il tetto e il secondo piano della struttura, rendendola inagibile.

Lo spegnimento e la successiva messa in sicurezza sono durate fino alle ore 4:00.

Non ci sono feriti.