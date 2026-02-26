Incidente sulla provinciale a Ferno, feriti e code
Lo scontro tra due veicoli a metà pomeriggio, tra il cimitero e il supermercato. Lunedì sera nella stessa zona un altro incidente: un giovane in auto ha abbattuto un palo e danneggiato un altro
Incidente stradale sulla provinciale a Ferno: lo scontro tra due veicoli è avvenuto a metà pomeriggio, poco prima delle 16, nel tratto tra il cimitero e il supermercato.
Il 118 ha mobilitato due ambulanze da Gallarate e Busto e un’autoinfermieristica, in codice giallo: risultano coinvolte quattro persone, un uomo di 39 anni, uno di 64, una donna di 63 e un’altra donna (la foto è d’archivio). Almeno due persone hanno riportato ferite o traumi significativi, anche se nessuno è in pericolo di vita.
Si registrano anche lunghe code sulla provinciale, fino alle 17 e oltre.
L’incidente di lunedì sera
Nello stesso tratto lunedì sera c’era stato un altro incidente, con un 21enne finito fuori strada con l’auto a grande velocità: ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e danneggiato un secondo, lasciando senza luce una zona del paese. Il giovane è finito in ospedale a Legnano con frattura a una gamba.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.