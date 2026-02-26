Varese News

Incidente sulla provinciale a Ferno, feriti e code

Lo scontro tra due veicoli a metà pomeriggio, tra il cimitero e il supermercato. Lunedì sera nella stessa zona un altro incidente: un giovane in auto ha abbattuto un palo e danneggiato un altro

ambulanza cri medio verbano

Incidente stradale sulla provinciale a Ferno: lo scontro tra due veicoli è avvenuto a metà pomeriggio, poco prima delle 16, nel tratto tra il cimitero e il supermercato.

Il 118 ha mobilitato due ambulanze da Gallarate e Busto e un’autoinfermieristica, in codice giallo: risultano coinvolte quattro persone, un uomo di 39 anni, uno di 64, una donna di 63 e un’altra donna (la foto è d’archivio). Almeno due persone hanno riportato ferite o traumi significativi, anche se nessuno è in pericolo di vita.

Si registrano anche lunghe code sulla provinciale, fino alle 17 e oltre.

L’incidente di lunedì sera

Nello stesso tratto lunedì sera c’era stato un altro incidente, con un 21enne finito fuori strada con l’auto a grande velocità: ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e danneggiato un secondo, lasciando senza luce una zona del paese. Il giovane è finito in ospedale a Legnano con frattura a una gamba.

Pubblicato il 26 Febbraio 2026
