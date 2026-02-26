A fuoco scooter e impianto fotovoltaico sul tetto di un box a Ferno

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Ferno, dove alle 15.30 è divampato un incendio all’interno di un box in via Armando Diaz.

Sul posto sono arrivate un’autopompa e un’autobotte. Le fiamme hanno coinvolto uno scooter custodito nel garage e l’impianto fotovoltaico installato sul tetto della struttura.

Secondo quanto appreso durante le operazioni, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un malfunzionamento del sistema di accumulo dell’impianto fotovoltaico, con successivo scoppio e propagazione dell’incendio. Le cause precise restano comunque in fase di accertamento.

In via precauzionale è intervenuto anche personale sanitario. Non si registrano feriti.

Sempre a Ferno in giornata si è verificato un incidente stradale.

E un altro incendio ha riguardato sempre un box ma a Cassano Magnago nella giornata di mercoledì: intervento di vigili del fuoco con un’autobotte per domare le fiamme e controlli per verificare la natura delle sostanza disperse nell’ambiente dal rogo (sul posto era presente amianto)