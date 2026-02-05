Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

“L’Attachement – La tenerezza” al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio

Una nuova proiezione di qualità nella sala di via Bergamo

L’Attachement – La tenerezza

Martedì 10 febbraio 2026, alle 21.00, il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospita una nuova proiezione cinematografica con il film “L’Attachement – La tenerezza”, diretto da Carine Tardieu.

La pellicola racconta la storia di Sandra, una donna sulla cinquantina, indipendente e single per scelta, la cui vita viene improvvisamente stravolta quando si trova a condividere la quotidianità con il vicino di casa Alex e i suoi due figli. Un incontro inatteso che, giorno dopo giorno, porta la protagonista a costruire un legame profondo e delicato con questa nuova “famiglia adottiva”, in un racconto intimo che esplora con sensibilità i temi dell’affetto, della cura e delle relazioni non convenzionali.

“L’Attachement – La tenerezza” è un film che affronta con misura e umanità il bisogno di legami e la possibilità di riscrivere la propria idea di famiglia, confermando lo sguardo attento e partecipe della regista francese.

Tutte le informazioni su rassegne cinematografiche, teatro, cineforum, concerti e teatro per ragazzi, insieme alla possibilità di acquistare i biglietti online, sono consultabili sul sito ufficiale www.cinesgbosco.it

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.