“L’Attachement – La tenerezza” al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio
Una nuova proiezione di qualità nella sala di via Bergamo
Martedì 10 febbraio 2026, alle 21.00, il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospita una nuova proiezione cinematografica con il film “L’Attachement – La tenerezza”, diretto da Carine Tardieu.
La pellicola racconta la storia di Sandra, una donna sulla cinquantina, indipendente e single per scelta, la cui vita viene improvvisamente stravolta quando si trova a condividere la quotidianità con il vicino di casa Alex e i suoi due figli. Un incontro inatteso che, giorno dopo giorno, porta la protagonista a costruire un legame profondo e delicato con questa nuova “famiglia adottiva”, in un racconto intimo che esplora con sensibilità i temi dell’affetto, della cura e delle relazioni non convenzionali.
“L’Attachement – La tenerezza” è un film che affronta con misura e umanità il bisogno di legami e la possibilità di riscrivere la propria idea di famiglia, confermando lo sguardo attento e partecipe della regista francese.
Tutte le informazioni su rassegne cinematografiche, teatro, cineforum, concerti e teatro per ragazzi, insieme alla possibilità di acquistare i biglietti online, sono consultabili sul sito ufficiale www.cinesgbosco.it
