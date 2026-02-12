Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto Arsizio

Si avvicina l’appuntamento referendario di inizio primavera: domenica 22 e lunedì 23 marzo, i seggi rimarranno aperti in tutt’Italia per il referendum confermativo sulla giustizia.

Gli elettori sono chiamati a esprimere il loro voto su alcune modifiche costituzionali: separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Consigli superiori della magistratura, e istituzione di una nuova Alta corte disciplinare per i magistrati (nella foto: fregio al tribunale di Busto Arsizio, oggi sede della Procura).

Per approfondire le tematiche oggetto del voto, l’Unione Provinciale Enti Locali (Upel), con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, ha organizzato l’interessante confronto “Magistratura e Costituzione: le ragioni del SÌ e del NO”.

Dialogheranno con il direttore di Rete55, il giornalista Matteo Inzaghi, autorevoli esperti della materia: l’avv. Raffaele Della Valle del Foro di Monza; il dott. Massimo De Filippo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio; l’avv. Samuele Genoni, Co-responsabile dell’Osservatorio ordinamento giudiziario dell’Unione Camere penali Italiane e l’avv. Fabio Ambrosetti del Foro di Varese.

L’incontro, che si svolgerà lunedì 23 febbraio alle ore 20:30 presso la sala Tramogge dei Molini Marzoli (via Molino 2), sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e della Presidente di UPEL Eleonora Paolelli.

Iscrizione consigliata a questo link.