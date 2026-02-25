Luino ricorda don Piero Folli nel 77esimo anniversario della scomparsa

Luino ricorda don Piero Folli nel 77esimo anniversario della sua scomparsa. L’appuntamento è in programma domenica 8 marzo con una mattinata di commemorazione promossa con il patrocinio della Città di Luino e dell’ANPI Luino.

Alle 11.15, nella chiesa parrocchiale di Voldomino, sarà celebrata la messa in ricordo di don Piero Folli. Al termine è previsto un omaggio floreale e un momento di commemorazione al cimitero di Voldomino.

La giornata proseguirà alle 13 al Circolo Risorgimento di Voldomino Inferiore con un pranzo conviviale a seguito della commemorazione. Maggiori info qui: locandina

La prenotazione è richiesta entro il 5 marzo contattando Domenico (348 8108897), Giovanni (347 7383878), Emilio (335 6348816) o Erica (340 1743808).