Luino ricorda don Piero Folli nel 77esimo anniversario della scomparsa
Domenica 8 marzo messa e commemorazione alla chiesa parrocchiale di Voldomino, omaggio floreale al cimitero e pranzo conviviale al Circolo Risorgimento
Luino ricorda don Piero Folli nel 77esimo anniversario della sua scomparsa. L’appuntamento è in programma domenica 8 marzo con una mattinata di commemorazione promossa con il patrocinio della Città di Luino e dell’ANPI Luino.
Alle 11.15, nella chiesa parrocchiale di Voldomino, sarà celebrata la messa in ricordo di don Piero Folli. Al termine è previsto un omaggio floreale e un momento di commemorazione al cimitero di Voldomino.
La giornata proseguirà alle 13 al Circolo Risorgimento di Voldomino Inferiore con un pranzo conviviale a seguito della commemorazione. Maggiori info qui: locandina
La prenotazione è richiesta entro il 5 marzo contattando Domenico (348 8108897), Giovanni (347 7383878), Emilio (335 6348816) o Erica (340 1743808).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.