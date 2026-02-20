Master Round atto finale, Mastini con l’Alleghe per blindare il quarto posto

Arriva l’ultima tappa del Master Round in IHL, la seconda fase del campionato, quella che precede i playoff con i Mastini che attendono l’Alleghe – sabato 21 febbraio, ore 18,30 – alla Acinque Ice Arena. Gialloneri in crescita in queste ultime gare: al netto dei risultati hanno infatti dimostrato di poter mettere sul ghiaccio sia belle idee sia buon gioco, frutto di una disposizione tattica che sembra concedere un dialogo più fluido tra i reparti ma anche più sicurezza di manovra e soluzioni efficaci.

Situazione di ripresa anche sotto l’aspetto fisico: sembra infatti ormai alle spalle il periodo di stallo iniziato alla fine della stagione regolare. Ora la squadra appare più solida, grazie anche all’ottima lettura del team da parte di coach Juhani Matikainen, che ha messo sul ghiaccio schemi e soluzioni ideali per le caratteristiche espresse dagli uomini a sua disposizione. Una condizione, quella dei Mastini, che se confermata nel corso delle prossime partite, potrebbe estendere il cammino di Varese in questi playoff che si preannunciano molto impegnativi.

Prima di tutto però bisognerà fare bene contro Alleghe, squadra matematicamente ultima nel Master Round (e quindi sesta sulla griglia playoff), ma che non sarà una semplice pratica da sbrigare. I veneti arriveranno a Varese per vincere, con tutte le potenzialità per farlo visto che schierano sul ghiaccio assi del calibro di Edgar De Toni, assieme agli stranieri Huhtela e Aleksandrov, e l’inossidabile Diego Iori. Va poi considerato che i Mastini in questa stagione hanno sempre accusato il gioco ruvido e diretto di Alleghe capace spesso di recidere le trame offensive varesine.

Non mancherà neppure il fattore pressione psicologica: in caso di sconfitta, combinata a un potenziale bottino pieno di Appiano contro Pergine, Varese scivolerebbe al quinto posto, perdendo la possibilità del fattore campo nella prima partita della serie. Ma c’è anche la combinazione perché i Mastini possano essere terzi scavalcando le Linci in extremis. A proposito di playoff, il formato prevede nei quarti di finale al meglio delle cinque partite, che scatteranno sabato 28 febbraio.

Sarà inoltre curioso capire se, le belle cose viste in termini di disposizione sul ghiaccio, continueranno a evolversi, e soprattutto in quale direzione. La guida finlandese ha portato un gioco a quattro linee, schierando sul ghiaccio anche giocatori che non avevano mai rifilato il filo ai pattini nei mesi precedenti. Una manovra che, al netto dei rischi legati alla scarsa esperienza di chi ha accumulato meno minuti, contribuisce a responsabilizzare la squadra, offrendo al tempo stesso anche il beneficio immediato in termini di ossigeno, e quindi di freschezza, a una squadra che ha una media-età piuttosto alta. Soluzioni quindi che possono rendere più lucide le manovre di difesa, e le combinazione di attacco e tiro dei cecchini con il vessillo giallonero.

Altro elemento poco evidente ma prezioso, il gioco “nascosto” di giocatori come Maekinen e Buono, a cui molto probabilmente – viste le caratteristiche legate alla loro visione di gioco – è stato chiesto di aprire importanti spazi verso sul ghiaccio per favorire le manovre corali della squadra. Appuntamento imperdibile quindi per i tifosi gialloneri, che devono rispondere presente per spingere i Mastini nella posizione migliore possibile prima del grande appuntamento con i playoff.

MASTER ROUND (10a giornata – sabato 21 febbraio)

PROGRAMMA: Appiano – Pergine (ore 18); Varese – Alleghe (18,30); Caldaro – Aosta (19,30).

CLASSIFICA: Caldaro 41; Aosta 31; Pergine 25; VARESE 23; Appiano 22; Alleghe 19.