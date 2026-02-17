Mercallo festeggia il Carnevale 2026 tra sfilata, teatro e laboratorio in biblioteca
Dal 19 al 21 febbraio il paese si anima con cena condivisa, sfilata in maschera, spettacolo teatrale e un laboratorio creativo per bambini promosso dalla Biblioteca
Mercallo si prepara a vivere un Carnevale ricco di appuntamenti tra teatro dialettale, festa in oratorio e un laboratorio creativo in biblioteca. Dal 19 al 21 febbraio, tante iniziative per tutte le età, insieme alla parrocchia, le associazioni e del Comune.
Il teatro dialettale in oratorio
Il momento clou sarà sabato sera, 21 febbraio, quando alle 20:45 nel salone dell’oratorio la compagnia teatrale “Gnocc e Purpett” porterà in scena la commedia dialettale in due atti Trii végg cerchen miee, scritta da Lionello Turrini e diretta da Monica Brocca. L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Giovanni Evangelista di Mercallo con il patrocinio del Comune di Mercallo.
Trii végg cerchen miee racconta la storia di tre anziani che trascorrono le loro giornate seduti sulle panchine di un parco, tra chiacchiere, sogni di eterna giovinezza e fantasie di vincite alla lotteria. Tra equivoci, zitelle, badanti e situazioni esilaranti, la commedia promette un finale tutto da gustare.
La serata ha anche uno scopo solidale: le offerte raccolte saranno devolute ai Missionari Comboniani di “Mondo Aperto Onlus” per la costruzione di tende a cupola performanti anti pioggia in Sud Sudan.
Il programma del Carnevale 2026
Il primo appuntamento, però, sarà giovedì 19 febbraio alle 19:30 in oratorio con la cena condivisa: ognuno potrà portare qualcosa – cibi, dolci o bibite – per una serata in compagnia. A seguire barzellette, scherzi e una lotteria.
Sabato 21 febbraio il pomeriggio si aprirà alle 14:30 con la sfilata per le vie di Mercallo. Alle 16:30, di nuovo in oratorio, spazio a chiacchiere e cioccolata con le frittelle offerte dal Comune.
Laboratorio di Carnevale in biblioteca
Venerdì 20 febbraio dalle 15 la Commissione Biblioteca di Mercallo propone un laboratorio di Carnevale in biblioteca, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.