Mercallo festeggia il Carnevale 2026 tra sfilata, teatro e laboratorio in biblioteca

Mercallo si prepara a vivere un Carnevale ricco di appuntamenti tra teatro dialettale, festa in oratorio e un laboratorio creativo in biblioteca. Dal 19 al 21 febbraio, tante iniziative per tutte le età, insieme alla parrocchia, le associazioni e del Comune.

Il teatro dialettale in oratorio

Il momento clou sarà sabato sera, 21 febbraio, quando alle 20:45 nel salone dell’oratorio la compagnia teatrale “Gnocc e Purpett” porterà in scena la commedia dialettale in due atti Trii végg cerchen miee, scritta da Lionello Turrini e diretta da Monica Brocca. L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Giovanni Evangelista di Mercallo con il patrocinio del Comune di Mercallo.

Trii végg cerchen miee racconta la storia di tre anziani che trascorrono le loro giornate seduti sulle panchine di un parco, tra chiacchiere, sogni di eterna giovinezza e fantasie di vincite alla lotteria. Tra equivoci, zitelle, badanti e situazioni esilaranti, la commedia promette un finale tutto da gustare.

La serata ha anche uno scopo solidale: le offerte raccolte saranno devolute ai Missionari Comboniani di “Mondo Aperto Onlus” per la costruzione di tende a cupola performanti anti pioggia in Sud Sudan.

Il programma del Carnevale 2026

Il primo appuntamento, però, sarà giovedì 19 febbraio alle 19:30 in oratorio con la cena condivisa: ognuno potrà portare qualcosa – cibi, dolci o bibite – per una serata in compagnia. A seguire barzellette, scherzi e una lotteria.

Sabato 21 febbraio il pomeriggio si aprirà alle 14:30 con la sfilata per le vie di Mercallo. Alle 16:30, di nuovo in oratorio, spazio a chiacchiere e cioccolata con le frittelle offerte dal Comune.

Laboratorio di Carnevale in biblioteca

Venerdì 20 febbraio dalle 15 la Commissione Biblioteca di Mercallo propone un laboratorio di Carnevale in biblioteca, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori.