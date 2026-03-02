A Mercallo il Cammino di Santiago raccontato da don Paolo Gessaga

Il Comune di Mercallo organizza sabato 7 marzo alle 16:30, nella Sala Polivalente di via Prandoni, la presentazione del libro Il percorso nel Cammino di Santiago. Appunti e considerazioni sul Cammino francese per Santiago di Compostela di don Paolo Gessaga. Un incontro aperto a tutti, pensato per raccontare l’esperienza del pellegrinaggio lungo uno dei cammini più celebri d’Europa.

L’autore racconta le storie che ha incontrato e conosciuto durante le diverse occasioni in cui ha percorso il Cammino di Santiago. Accanto a lui, altri pellegrini pronti a condividere riflessioni, aneddoti e a rivelare le diverse motivazioni che spingono ogni anno migliaia di persone a mettersi in viaggio verso Compostela.

Un viaggio di fede e scoperta

Il volume raccoglie appunti e considerazioni maturate lungo il Cammino francese, l’itinerario più noto che conduce alla cattedrale di Santiago di Compostela. Nel corso del pomeriggio, don Paolo Gessaga approfondisce il significato del pellegrinaggio, soffermandosi sugli aspetti culturali e religiosi dell’esperienza, senza trascurare il valore umano e comunitario del camminare insieme. L’incontro è un’occasione da non perdere per chi si sta preparando a partire, ma anche a chi desidera semplicemente conoscere più da vicino la storia e il significato di questo cammino.

Il programma dell’incontro

L’evento comincia alle 16:30 con la presentazione del libro nella Sala Polivalente di via Prandoni, mentre alle 18:15 l’appuntamento è alla chiesa di Mercallo per la messa.