Michele Gori presenta a Varese il “Manuale del Musiconauta”

La Libreria Ubik di piazza del Podestà a Varese ospita giovedì 12 febbraio alle 18.30 la presentazione del libro “Manuale del Musiconauta – diventa un sognatore lucido grazie alla musica” di Michele Gori.

Durante l’incontro, Michele Gori – uno dei maggiori flautisti jazz contemporanei – dialogherà con Antonella Marangoni, accompagnando il pubblico in un percorso tra esperienze, riflessioni e curiosità legate all’ascolto consapevole e ai sogni.

“Manuale del Musiconauta” si propone come una bussola per orientarsi nel vasto mare della musica, aiutando a comprendere il modo in cui il suono influenza il cervello, il benessere psicofisico e le emozioni. Non si tratta quindi di un semplice saggio, ma di uno strumento pratico per chiunque voglia approfondire il proprio rapporto con la musica.

L’evento sarà un’occasione per dialogare direttamente con l’autore, porre domande e partecipare a esperienze di ascolto guidato. Al termine della presentazione sarà possibile acquistare copie del libro e farle autografare.

L’appuntamento alla Libreria Ubik in piazza del Podestà 1, a Varese giovedì 12 febbraio alle 18.30. L’ingresso è libero