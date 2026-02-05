Openjobmetis spa: la storia siamo noi, 25 anni di lavoro e persone

Il 5 febbraio 2026 Openjob compie 25 anni. Un anniversario che segna la nascita, nel 2001 a Varese, di una delle realtà che negli anni avrebbe inciso in modo significativo sul mercato del lavoro italiano. Openjob spa nasce in un piccolo studio di via Carrobbio per iniziativa di Rosario Rasizza (foto sopra) insieme a Marina Schejola e Biagio La Porta. Da quella esperienza prenderà forma, nel tempo, il gruppo Openjobmetis spa.

Per questo anniversario Rasizza ha scritto una lettera a tutti i dipendenti.

2001–2010 L’INIZIO E IL PRIMO SALTO DI SCALA

Openjob spa viene costituita il 5 febbraio 2001. La nuova società debutta con 16 dipendenti, quattro filiali e un fatturato iniziale di 1,6 milioni di euro. Fin dall’avvio l’obiettivo è chiaro: crescere nel settore delle agenzie per il lavoro attraverso una struttura solida e un presidio territoriale diffuso.

Nel 2003 entra nella compagine societaria Wisequity, fondo di private equity gestito da Wise Sgr, che sostiene un percorso di sviluppo strutturato. Dal dicembre successivo prende forma un progetto di crescita per linee esterne, attraverso una serie di acquisizioni (Pianeta Lavoro, In Time, Quandoccorre, Job ramo d’azienda) che rafforzano la presenza sul territorio e ampliano il volume delle attività. È il primo vero salto dimensionale.

2011–2020 NASCE OPENJOBMETID, ARRIVA LA QUOTAZIONE

Il 2011 rappresenta uno snodo centrale. Openjob si fonde con Metis spa, dando vita a Openjobmetis spa. L’operazione, realizzata da Wise Sgr, Omniafin spa (allora Comarfin spa) e dal management di Openjob, avvia l’integrazione con Metis, agenzia per il lavoro fondata nel 2000 dalla famiglia Vittorelli insieme a investitori istituzionali. La nuova realtà raggiunge un fatturato vicino ai 400 milioni di euro e si colloca tra i principali operatori nazionali della somministrazione e dei servizi per il lavoro.

Cresce l’identità del gruppo, che consolida la propria presenza sul mercato mantenendo una forte attenzione all’impatto sociale e alla responsabilità verso lavoratori e famiglie. La centralità delle persone diventa un tratto distintivo. Sono anche gli anni del radicamento nel territorio. Nel 2014 la società guidata da Rosario Rasizza diventa sponsor del Basket Varese, simbolo sportivo e pilastro indiscusso dell’identità varesina, riconosciuto a livello internazionale.

Il giorno della quotazione a Palazzo Mezzanotte

Nel 2015 Openjobmetis si quota su Euronext Milan di Borsa Italiana, segmento Star, come prima e unica Agenzia per il Lavoro. «Abbiamo portato il lavoro in borsa» sarà lo slogan di quegli anni. È l’avvio di una fase di ulteriore consolidamento, che accompagna l’espansione del gruppo e lo sviluppo di divisioni specializzate, a cominciare dalla sanità e passando per l’industria, fino al family care, rafforzando così un modello organizzativo multispecialistico.

2020–2025 PANDEMIA, ACQUISIZIONI E NUOVE PROSPETTIVE

Nel 2021, nel pieno della pandemia da Covid-19, Openjobmetis spa sottoscrive l’accordo per l’acquisizione del 100% di Quanta spa e di Quanta Ressources Humaines sa, oltre alle rispettive controllate italiane ed estere. Un’operazione rilevante, che segna la volontà di guardare al futuro anche in una fase di forte incertezza. Quanta, fondata nel 1997, è tra le principali agenzie per il lavoro in Italia, con una forte presenza nei settori aerospaziale, ICT, navale ed energetico.

Nel 2023 arriva un nuovo passaggio chiave: la vendita della quota di maggioranza al gruppo francese Crit, la più grande agenzia per il lavoro transalpina, quotata alla Borsa di Parigi, seguita dal delisting di Openjobmetis da Borsa Italiana.

Nel 2024 i ricavi raggiungono quota 830 milioni di euro.

Oggi il gruppo Openjobmetis conta oltre 160 filiali e circa 800 dipendenti, collocandosi tra le principali agenzie per il lavoro in Italia. La formazione rappresenta uno degli assi strategici della società. Nel 2023 sono stati erogati oltre 2mila corsi per un totale di 120mila ore di formazione.