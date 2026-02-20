Padel Club Varese sul trono della Winter Cup lombarda

Il Padel Club Varese si conferma sul tetto della Lombardia. La formazione varesina ha conquistato per il secondo anno consecutivo la Winter Cup Mista, categoria Oro, laureandosi campione regionale al termine di un percorso brillante e ricco di emozioni. Un successo che non arriva per caso ma che è il frutto di un gruppo solido e affiatato. La squadra composta da Valentina Carlucci, Giulia Brunner, Marta Brogioni, Angelo Roccamo e Luca Tremolada ha saputo mettere in campo qualità tecnica, compattezza e grande spirito di sacrificio, imponendosi nelle sfide decisive e confermando il titolo già ottenuto nella scorsa stagione.

Determinante, anche se lontano dal rettangolo di gioco, il contributo del capitano Paolo Patruno. Costretto ai box da un infortunio, Patruno ha seguito ogni incontro a bordo campo con le stampelle, trasformando l’assenza forzata in una presenza ancora più forte sotto il profilo umano e motivazionale. Una guida costante, capace di cementare ulteriormente l’unità del gruppo nei momenti più delicati.

«Questo titolo è il frutto dell’amicizia che ci unisce – ha commentato Patruno –Non poter essere in campo è stato difficile, ma vedere i miei compagni lottare su ogni punto mi ha reso orgoglioso. Abbiamo dimostrato che quando si gioca da squadra, nulla è impossibile».

Con la vittoria regionale il club biancorosso rappresenterà la Lombardia alla fase finale nazionale, in programma il 21 e 22 marzo a Treviso, dove le migliori squadre d’Italia si contenderanno lo scudetto di categoria. Un traguardo che certifica la crescita del movimento padel sul territorio e che porta ancora una volta Varese ai vertici regionali.