Pedone investito a Induno Olona in via Porro, 70enne soccorso 

Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì a Induno Olona. Intorno alle 12.30, in via Gian Pietro Porro si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un uomo di 70 ann, un pedona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Induno Olona e i mezzi di soccorso allertati dalla centrale Soreu Laghi. Inviati un’ambulanza di base della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello.

Il ferito è stato valutato in codice giallo e trasportato all’ospedale di Varese – Circolo, dove è arrivato poco dopo le 13 per gli accertamenti e le cure del caso.