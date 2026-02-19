“Polemos. La guerra in Grecia”: a Varese l’incontro con Giuseppe Zanetto

Per gli eventi del Premio Chiara 2026, l’appuntamento è per venerdì 13 marzo in Sala Montanari

Al Premio Chiara, Giuseppe Zanetto presenta il suo nuovo libro, edito da Laterza, in dialogo con Mario Iodice.

Che rapporto avevano con la guerra gli antichi greci? Come vivevano questa ‘normalità’? Esistevano voci che si schieravano contro questa pratica, invocando altre vie di superamento dei conflitti? Zanetto, facendo tesoro della storiografia, ma anche delle voci altissime della letteratura, dall’epica alla tragedia, ricostruisce i tanti aspetti della guerra: dalla sua dimensione pratica e quotidiana alle tecniche militari, dal modo di guardare al nemico al peso degli imperialismi. Si parla del passato con un occhio al presente.