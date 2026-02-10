Prendere il volo con Varese Corsi e Gate1
Varese Corsi presenta i nuovi corsi in collaborazione con Gate1, centro di simulazione di volo, pensati per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’aviazione in modo consapevole e strutturato. Iscrizioni aperte, qui le informazioni
Tra febbraio e maggio sarà possibile scegliere tra corsi teorici, esperienze su simulatori professionali e percorsi dedicati a chi desidera superare la paura di volare, il tutto concentrato nel weekend.
Fondamenti di Aeronautica – Sabato 21 febbraio, una lezione dalle 09:00 alle 18:00. Un’introduzione completa al mondo del volo, rivolta a appassionati e curiosi che vogliono comprendere come si prepara e si gestisce un volo, dalle basi dell’aerodinamica agli strumenti di bordo e alla navigazione.
Paura di volare (Miniclass) – Da sabato 7 marzo, due lezioni il sabato dalle 10:00 alle 18:00. Un percorso dedicato a chi vive il volo con ansia o insicurezza, strutturato in modo multidisciplinare e supportato da un team di professionisti, tra cui uno psicologo, un pilota e un’assistente di volo, per affrontare l’esperienza in modo sicuro e consapevole.
Volo aereo con simulatore professionale Airbus A320 (Base) – Sabato 21 marzo, dalle 9:00 alle 18:00. Un’esperienza pratica pensata per principianti, che consente di conoscere le basi del pilotaggio su Airbus A320, gestendo in sicurezza le principali fasi del volo.
Volo aereo con simulatore professionale Boeing 737-800 MAX (Base) – Sabato 28 marzo, dalle 9:00 alle 18:00. Il corso base consente di pilotare un Boeing 737-800 MAX grazie ad un simulatore professionale, con un’introduzione alle manovre principali e alle procedure di volo fondamentali.
Volo aereo con simulatore professionale Airbus A320 (Avanzato, Miniclass) – Sabato 9 maggio, dalle 9:00 alle 18:00. Una giornata completa dedicata alla gestione avanzata del cockpit dell’Airbus A320, con approfondimenti sulle procedure operative e scenari realistici.
Volo aereo con simulatore professionale Boeing 737-800 MAX (Avanzato, Miniclass) – Sabato 16 maggio, dalle 9:00 alle 18:00. Un corso avanzato per chi ha già conoscenze di base, finalizzato ad approfondire la gestione professionale di un Boeing 737-800 MAX e a simulare procedure operative più complesse.
Per tutti i corsi con simulatore, la giornata prevede una parte teorica al mattino, dalle 9:00 alle 13:00, seguita da una parte pratica a partire dalle 14:00, con sessioni di 45 minuti a coppia al simulatore, affiancati da un istruttore esperto.
Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
