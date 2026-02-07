Quando la cura è anche umanità: “il nostro grazie all’Ospedale di Busto Arsizio”

Il nostro papà Alberto è mancato il 30 gennaio scorso, ma il tempo trascorso nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Busto Arsizio resterà per sempre nel nostro cuore. In quei mesi abbiamo incontrato persone splendide, empatiche e profondamente dedite al loro lavoro.

Medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale delle pulizie si sono presi cura di nostro papà con attenzione, delicatezza e rispetto, curandolo e “coccolandolo” nei minimi particolari. Ci è stato permesso di stargli accanto giorno e notte, entrambe le figlie insieme in camera, fino al suo ultimo respiro: un dono immenso che non dimenticheremo mai.

Siamo state accolte con amore sin dal primo giorno e sostenute costantemente, anche nei momenti più difficili. Non ci siamo mai sentite sole. Per questo sentiamo il dovere di dire grazie a tutto il team: un reparto davvero speciale, umano e competente.

Con profonda riconoscenza,

Anna e Paola Meda