Quando la cura è anche umanità: “il nostro grazie all’Ospedale di Busto Arsizio”
La lettera di Anna e Paola: "Un ringraziamento sentito al reparto di Malattie Infettive per l’attenzione, la professionalità e l’umanità dimostrate nei mesi difficili della nostra vita"
Il nostro papà Alberto è mancato il 30 gennaio scorso, ma il tempo trascorso nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Busto Arsizio resterà per sempre nel nostro cuore. In quei mesi abbiamo incontrato persone splendide, empatiche e profondamente dedite al loro lavoro.
Medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale delle pulizie si sono presi cura di nostro papà con attenzione, delicatezza e rispetto, curandolo e “coccolandolo” nei minimi particolari. Ci è stato permesso di stargli accanto giorno e notte, entrambe le figlie insieme in camera, fino al suo ultimo respiro: un dono immenso che non dimenticheremo mai.
Siamo state accolte con amore sin dal primo giorno e sostenute costantemente, anche nei momenti più difficili. Non ci siamo mai sentite sole. Per questo sentiamo il dovere di dire grazie a tutto il team: un reparto davvero speciale, umano e competente.
Con profonda riconoscenza,
Anna e Paola Meda
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.