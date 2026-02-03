Riapre l’ufficio di Cocquio Trevisago e diventa “Polis”
Conclusi i lavori di ammodernamento nella sede di via Malpighi. Salgono a 73 gli uffici rinnovati nel Varesotto per offrire servizi della Pubblica Amministrazione, dall'INPS ai certificati anagrafici
Un ufficio postale più moderno, accessibile e, soprattutto, in grado di offrire servizi che vanno ben oltre la semplice spedizione di una lettera. Da oggi, 3 febbraio 2026, l’ufficio postale di Cocquio Trevisago è nuovamente operativo dopo gli interventi di ristrutturazione legati al progetto “Polis”.
L’iniziativa di Poste Italiane, nata per rilanciare i servizi nei comuni con meno di 15mila abitanti, trasforma la sede locale in uno sportello unico della Pubblica Amministrazione, contrastando l’abbandono dei territori e semplificando la vita dei cittadini.
Il restyling non ha riguardato solo l’estetica, ma la funzionalità degli spazi:
Postazioni ribassate: Nuovi sportelli progettati per favorire un rapporto più diretto e confortevole tra operatore e cliente.
Sale consulenza: Ambienti rinnovati per garantire privacy e comfort durante le operazioni finanziarie o assicurative.
Illuminazione e arredi: Interventi mirati al risparmio energetico e al miglioramento del comfort visivo nella sala al pubblico.
I nuovi servizi della Pubblica Amministrazione
Grazie alla piattaforma Polis, i cittadini di Cocquio Trevisago possono ora richiedere direttamente in ufficio:
Servizi INPS: Cedolino della pensione, Certificazione Unica (CU) e modello “OBIS M”.
Certificati Anagrafici: Possibilità di ottenere quindici diverse tipologie di certificati (per i residenti registrati in ANPR) senza doversi recare necessariamente in Comune.
Orari di apertura
L’ufficio torna a disposizione della cittadinanza con i consueti orari:
Da lunedì a venerdì: dalle 8:20 alle 13:35.
Sabato: dalle 8:20 alle 12:35.
Con la riapertura di Cocquio, salgono a 73 gli uffici postali rinnovati in provincia di Varese. Il piano nazionale prevede di raggiungere quota 7.000 uffici “Polis” in tutta Italia entro la fine del 2026, consolidando la capillarità di Poste Italiane come pilastro del sistema Paese.
