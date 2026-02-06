Salvato dai vigili del fuoco di Varese il gatto pasticcione di Sant’Ambrogio che non riusciva a scendere dall’albero
Dopo una notte di miagolii e lamenti, il felino è stato recuperato grazie all'intervento di una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di via Legnani. Il gatto una volta sceso dall'albero è stato avvolto in una coperta e affidato ad una residente
Non è sceso con le sue zampe. C’è voluta un’autoscala, e una squadra dei vigili del fuoco dotata di guanti e di un po’ di agilità, per riportare a terra il micio che si era bloccato sul grande albero di via Canetta, nel quartiere Sant’Ambrogio, a Varese.
L’animale sta bene ed è in buone condizioni di salute nonostante la notte piovosa: ha trovato riparo fra le fitte fronde dell’albero.
Il felino è stato portato in salvo dopo che i residenti del quartiere si erano presi cura del micio, tentando in prima battuta un salvataggio con mezzi di fortuna, per poi chiamare i soccorsi componendo il numero unico di emergenza, il 112.
Il gatto una volta sceso dall’albero è stato avvolto in una coperta e affidato ad una residente.
Diversi, in questi anni, gli interventi per salvataggi di animali. Nel caso dei gatti, spesso bloccati in tubi e comignoli, si sono verificati anche numerosi recuperi di animali arrampicatisi sugli alberi e poi impossibilitati a scendere.
In questi casi per arrivare sulle cime più alte, l’unico espediente utile, evitando inutili rischi, è quello di impiegare un’autoscala che permette di avvicinarsi al punto più favorevole per il recupero dell’animale (nella foto qui sopra, inviata da una lettrice, il mezzo dei vigili del fuoco in azione).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.