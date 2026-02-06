Salvato dai vigili del fuoco di Varese il gatto pasticcione di Sant’Ambrogio che non riusciva a scendere dall’albero

Non è sceso con le sue zampe. C’è voluta un’autoscala, e una squadra dei vigili del fuoco dotata di guanti e di un po’ di agilità, per riportare a terra il micio che si era bloccato sul grande albero di via Canetta, nel quartiere Sant’Ambrogio, a Varese.

L’animale sta bene ed è in buone condizioni di salute nonostante la notte piovosa: ha trovato riparo fra le fitte fronde dell’albero.

Il felino è stato portato in salvo dopo che i residenti del quartiere si erano presi cura del micio, tentando in prima battuta un salvataggio con mezzi di fortuna, per poi chiamare i soccorsi componendo il numero unico di emergenza, il 112.

Il gatto una volta sceso dall’albero è stato avvolto in una coperta e affidato ad una residente.

Diversi, in questi anni, gli interventi per salvataggi di animali. Nel caso dei gatti, spesso bloccati in tubi e comignoli, si sono verificati anche numerosi recuperi di animali arrampicatisi sugli alberi e poi impossibilitati a scendere.

In questi casi per arrivare sulle cime più alte, l’unico espediente utile, evitando inutili rischi, è quello di impiegare un’autoscala che permette di avvicinarsi al punto più favorevole per il recupero dell’animale (nella foto qui sopra, inviata da una lettrice, il mezzo dei vigili del fuoco in azione).