San Valentino tra i banchi del mercato: a Varese e in Lombardia l’amore è “firmato” dagli agricoltori

Un San Valentino a “chilometro zero”, tra i sapori autentici della terra e la maestria dei cuochi contadini. Per la festa degli innamorati, Coldiretti Lombardia scende in campo con una serie di iniziative che coinvolgono i mercati di Campagna Amica e gli agriturismi della rete Terranostra.

L’appuntamento è per la mattinata di domani, sabato 14 febbraio, con un programma che tocca diverse province lombarde, mettendo al centro la qualità del Made in Italy e le eccellenze locali.

Assaggi e consigli a Varese

Anche nella Città Giardino la spesa del sabato mattina si tinge di rosso. Presso il mercato coperto di Varese, in viale Valganna 128, sono in programma degustazioni a tema pensate per chi vuole stupire il partner con ingredienti freschi e genuini. Un’occasione per scoprire come i prodotti di stagione possano trasformarsi in un regalo prezioso o nel cuore di una cena romantica fatta in casa.

Dalla mela di Milano al risotto di Pavia

Il tour degli innamorati prosegue nel resto della regione:

A Milano (Porta Romana): Protagonista sarà la mela, antico simbolo di amore e fertilità, con un’esposizione delle diverse varietà e proposte di artigianato locale.

A Pavia (Viale Golgi): Alle ore 11.00, i cuochi contadini terranno un laboratorio di cucina dedicato al “risotto di San Valentino”, svelando i segreti per i perfetti abbinamenti con i vini del territorio.

A Brescia (Piazzetta Cremona): Spazio alla dolcezza con degustazioni di biscotti guarniti con marmellate artigianali, di cui verrà illustrata la preparazione durante la mattinata.

Cena in agriturismo

Per chi invece preferisce farsi viziare, gli agriturismi di Terranostra Lombardia hanno scaldato i motori: per la serata di domani sono previsti menù speciali con ricette ad hoc che reinterpretano la tradizione contadina in chiave romantica, garantendo la provenienza certa delle materie prime.

Un modo diverso per festeggiare, che unisce il romanticismo al sostegno dell’economia locale e alla sostenibilità ambientale.