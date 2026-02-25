Servizio Civile a Malnate: SOS cerca sei giovani per il “Progetto Laghi”

Si aprono le porte del volontariato per i giovani del territorio. SOS Malnate ha ufficialmente pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2026, mettendo a disposizione sei posti per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. Si tratta di un’opportunità di dodici mesi che permette di entrare nel cuore operativo dell’associazione, offrendo un supporto concreto alla comunità e acquisendo competenze specifiche nel settore dell’emergenza e del trasporto sanitario.

Un anno di formazione e solidarietà

Il progetto, denominato “Progetto Laghi”, prevede un impegno di 25 ore settimanali. I volontari selezionati non si limiteranno a compiti d’ufficio, ma saranno parte integrante della vita associativa: si occuperanno di servizi di trasporto sanitario, accompagnamento dei pazienti, gestione del centralino e, dopo un opportuno affiancamento, supporteranno gli equipaggi di soccorso. Per questa attività è previsto un assegno mensile di 519,47 euro.

Le parole del presidente

L’esperienza del Servizio Civile rappresenta spesso un punto di svolta per chi decide di intraprenderla, sia dal punto di vista umano che professionale.

«Il Servizio Civile è molto più di un’esperienza di volontariato: è un anno che può davvero cambiare la vita – dichiara Massimo Pedrazzini, presidente di SOS Malnate – I giovani che scelgono SOS Malnate entrano a far parte di una comunità, imparano a prendersi cura degli altri e acquisiscono competenze concrete, utili anche per il loro futuro professionale. È un’occasione di crescita personale che lascia il segno».

Certificazioni e competenze riconosciute

Oltre al valore etico, il percorso offre una formazione tecnica di alto livello. I partecipanti seguiranno infatti il corso ANPAS di primo soccorso. Al termine dei dodici mesi, i volontari otterranno l’attestato di “Addetto ai trasporti sanitari”, una qualifica rilasciata dal CEFRA di ANPAS Lombardia e formalmente riconosciuta dalla Regione Lombardia, spendibile nel mercato del lavoro.

Come presentare la domanda

C’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026 per inviare la propria candidatura. La procedura è esclusivamente online, tramite la piattaforma del Ministero (domandaonline.serviziocivile.it), a cui si accede con le credenziali SPID. Dopo la chiusura del bando verranno avviate le selezioni, mentre l’avvio effettivo del servizio è previsto per il mese di settembre 2026. L’associazione invita gli interessati a contattare la sede prima dell’invio per ricevere supporto nella compilazione.