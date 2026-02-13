Varese cerca 400 volontari per gli Europei di Canottaggio
Il Comitato Organizzatore apre le iscrizioni per supportare la manifestazione internazionale in programma dal 31 luglio al 2 agosto con un'attenzione speciale agli studenti delle superiori
Il Lago di Varese si prepara a un altro grande appuntamento internazionale e chiama a raccolta i suoi cittadini. In vista degli Europei di Canottaggio 2026, che si svolgeranno alla Schiranna dal 31 luglio al 2 agosto, il Comitato Organizzatore ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la ricerca di nuovi volontari. L’obiettivo è formare una squadra di oltre 400 persone capace di supportare la complessa macchina organizzativa che accoglierà i migliori atleti del continente.
Un’opportunità per giovani e adulti
Il bando è aperto a tutti, a partire dai 14 anni compiuti. Si tratta di un’occasione per vivere da protagonisti il dietro le quinte di una manifestazione di alto livello, collaborando con lo staff e respirando l’atmosfera di un evento che proietta Varese al centro del mondo sportivo. Entusiasmo ed energia sono i requisiti fondamentali richiesti a chi desidera dare il proprio contributo sulle rive della Schiranna, un luogo ormai diventato tempio del canottaggio mondiale.
Volontariato e scuola: i percorsi PCTO
Quest’anno l’iniziativa assume un valore formativo ancora più forte per i più giovani. Grazie alla convenzione tra il Comitato Organizzatore e l’Ufficio Scolastico Regionale, la partecipazione agli Europei è valida come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Gli studenti delle scuole superiori potranno quindi unire l’utile al dilettevole, maturando ore formative ufficiali mentre contribuiscono al successo della manifestazione.
Come partecipare e iscriversi
Entrare a far parte del team è semplicissimo. Gli interessati possono già registrarsi attraverso il modulo digitale predisposto dagli organizzatori. Il gruppo dei volontari è storicamente una risorsa fondamentale per il territorio varesino, un team senza limiti d’età che rappresenta il biglietto da visita della città agli occhi delle delegazioni straniere.
Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/YPMTAn5khVtswcX9A
