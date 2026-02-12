Verso il voto a Somma Lombardo, il centrodestra stringe su Iametti

A Somma Lombardo le manovre per le prossime elezioni amministrative della prossima primavera entrano in una fase decisiva. Sebbene manchino ancora gli annunci ufficiali, le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti politici locali e provinciali indicano una strada tracciata per il centrodestra. La coalizione sembra aver trovato la quadra attorno al profilo dell’avvocato Piero Cesare Iametti, figura che metterebbe d’accordo le diverse anime dello schieramento.

L’ACCORDO VICINO DOPO MESI DI DIALOGO

Dopo la conferenza stampa dello scorso ottobre, il nodo politico principale riguardava la posizione di Fratelli d’Italia, Lega e, soprattutto, Fratelli d’Italia, che negli scorsi mesi sembrava intento a esprimere un proprio candidato di bandiera, e a farlo nella figura di Manuela Scidurlo, consigliera comunale oggi all’opposizione. Dopo una fase di dialogo serrata il partito di Giorgia Meloni avrebbe però confermato la disponibilità a compiere un passo indietro.

Il via libera definitivo su Iametti potrebbe arrivare nelle prossime ore, più probabilmente domani, venerdì 13 febbraio. Non si tratterebbe di un accordo già definito su assessorati o incarichi specifici, ma di una scelta politica inserita nel più ampio quadro della definizione dei comuni al voto a livello provinciale.

IL PD PUNTA ALIPRANDINI, AZIONE SU PULLI

Mentre il centrodestra lavora per ufficializzare la sua proposta, il quadro degli sfidanti è già delineato da tempo. Il centrosinistra ha già scelto di puntare sulla continuità dell’amministrazione guidata da Stefano Bellaria, schierando l’attuale vicesindaco Stefano Aliprandini dopo il passaggio delle primarie. Sul fronte del centro liberale, invece, Azione ha già presentato ufficialmente la candidatura di Dario Pulli, segnando una corsa a tre che si preannuncia particolarmente accesa per il governo della città.