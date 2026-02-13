Vino, Coldiretti: «con ok a pacchetto più semplificazione e trasparenza, ora servono risorse»
Colombo: «Essenziale garantire strumenti adeguati per rendere l’applicazione effettivamente utile alle imprese»
«Il via libera del Parlamento Europeo al pacchetto vino risponde a molte delle richieste di Coldiretti per garantire maggiore trasparenza per i cittadini consumatori e semplificazione per le aziende, a sostegno di un settore fondamentale del Made in Italy».
Lo rimarca Pietro Luca Colombo, presidente Coldiretti Varese nel ricordare che «le novità comprendono un nuovo regime per le autorizzazioni, che, allungando i tempi, promuove una gestione più razionale sia dal punto di vista agronomico che commerciale, e un’estensione dei tempi per i programmi promozionali».
È fondamentale anche la maggiore chiarezza in etichetta riguardo ai vini dealcolati, specialmente per le espressioni “senza alcol” e “ridotto alcol”, con linee guida più semplici per produttori e consumatori. Inoltre, sono previste misure di crisi uniformi attivabili a discrezione degli Stati membri.
«Questo rappresenta un cambiamento significativo, ma ora è essenziale garantire risorse adeguate al settore all’interno delle nuove politiche europee per rendere l’applicazione effettivamente utile alle aziende» aggiunge il presidente.
Coldiretti sottolinea che il settore vinicolo italiano è uno dei pilastri dell’economia agroalimentare, con un fatturato che ha raggiunto i 14,5 miliardi di euro. Le 241.000 imprese vitivinicole operano su una superficie di 681.000 ettari. Circa il 78% della superficie, corrispondente a circa 532.000 ettari, è dedicata alle Indicazioni Geografiche (tra cui il Ronchi Varesini per il nostro territorio), arricchendosi di una biodiversità senza eguali, con 570 varietà autoctone.
