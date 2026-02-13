Varese News

Casorate Sempione

Weekend di carnevale a Casorate Sempione

Dopo la sfilata, in oratorio merenda dei campioni con chiacchiere offerte dalla Proloco

Generico 09 Feb 2026
15 Febbraio 2026

Domenica 15 febbraio il Carnevale degli oratori Casorate Sempione e Arsago Seprio.

Anche gli oratori di Casorate Sempione e Arsago Seprio hanno scelto come tema del carnevale, le olimpiadi.
“Olimpic Ar.Ca.” Domenica 15 febbraio ore 15.00 partenza della sfilata da Piazza Mazzini, Casorate Sempione, con la partecipazione di Agencas.
Dopo la sfilata, in oratorio merenda dei campioni con chiacchiere offerte dalla Proloco.
Premiazioni con una sorpresa per tutti i ragazzi che avranno il costume preparato in oratorio.
13 Febbraio 2026
Via Confalonieri, 5 - Castronno

