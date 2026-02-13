Casorate Sempione
Weekend di carnevale a Casorate Sempione
Dopo la sfilata, in oratorio merenda dei campioni con chiacchiere offerte dalla Proloco
Domenica 15 febbraio il Carnevale degli oratori Casorate Sempione e Arsago Seprio.
Anche gli oratori di Casorate Sempione e Arsago Seprio hanno scelto come tema del carnevale, le olimpiadi.
“Olimpic Ar.Ca.” Domenica 15 febbraio ore 15.00 partenza della sfilata da Piazza Mazzini, Casorate Sempione, con la partecipazione di Agencas.
Premiazioni con una sorpresa per tutti i ragazzi che avranno il costume preparato in oratorio.
13 Febbraio 2026