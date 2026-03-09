Varese News

A Busto Arsizio una lezione per scoprire l’olio extravergine

Slow Food e Enaip propongono un incontro dedicato alla conoscenza dell’olio di oliva e alla degustazione guidata con il formatore Marco Antonucci

Lunedì 16 marzo, dalle 18 alle 20, la sede Enaip di Busto Arsizio ospita una serata dedicata alla cultura dell’olio di oliva. L’incontro, organizzato da Slow Food Provincia di Varese, propone una lezione aperta al pubblico dal titolo “L’olio di frantoio è sempre extravergine?”, pensata per approfondire caratteristiche, qualità e possibili difetti di uno degli alimenti simbolo della dieta mediterranea.

Come riconoscere un vero extravergine

A guidare l’incontro sarà Marco Antonucci, formatore “Master of Food” di Slow Food, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di conoscenza dell’olio extravergine d’oliva.

La lezione offrirà una panoramica sui principali aspetti legati alla produzione e alla qualità dell’olio di oliva, con particolare attenzione all’analisi organolettica. L’obiettivo è fornire strumenti utili per distinguere un olio extravergine di qualità, riconoscere eventuali difetti e comprendere meglio il tema delle frodi alimentari.

Teoria e degustazione guidata

Accanto alla parte teorica è previsto anche un momento di degustazione. Durante l’incontro i partecipanti potranno infatti assaggiare e valutare collettivamente sette-otto oli, rappresentativi degli argomenti trattati durante la lezione.

L’esperienza di assaggio permetterà di mettere in pratica le nozioni apprese, imparando a riconoscere aromi, caratteristiche positive e possibili imperfezioni di un olio.

Un appuntamento aperto agli appassionati

L’iniziativa è rivolta sia agli appassionati di gastronomia sia a chi desidera acquisire una maggiore consapevolezza nella scelta dei prodotti alimentari di uso quotidiano.

Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite il QR code presente nella locandina dell’evento.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 09 Marzo 2026
