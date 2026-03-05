A Varese un inverno sempre più mite: è il terzo più caldo di sempre

L’inverno meteorologico 2025/26 va in archivio lasciando dietro di sé l’ennesima conferma di un clima che, alle medie latitudini varesine, somiglia sempre meno alla stagione rigida cui erano abituati i nostri nonni. (la foto è di Ulisse Piana)

I dati raccolti dal Centro Geofisico Prealpino tra il primo dicembre e il 28 febbraio delineano il profilo di un trimestre decisamente mite, che si posiziona al terzo posto tra i più caldi mai registrati dal 1967 a oggi. Con una temperatura media di 6.0°C, la stagione appena conclusa si colloca a pari merito col 2020, con temperatura media di 6.0°C, dopo il 2024 (Tmed=6.8°C) e il 2007 (Tmed=6.3°C).

Il segno più evidente di questo cambiamento si legge nel crollo delle giornate di gelo. Quest’anno il termometro è sceso sotto lo zero solo 19 volte, con una concentrazione quasi totale nel mese di gennaio che ne ha contate 15. Si tratta del quarto valore più basso di sempre, un dato che impressiona se confrontato con la memoria storica del territorio: appena trent’anni fa, negli anni ’80, la media varesina era di ben 70 giorni di gelo all’anno. Restano invece imbattuti i record minimi del biennio 2024 e 2025, quando le gelate furono appena 13.

Per quanto riguarda le precipitazioni, la pioggia è rimasta quasi in linea con le medie stagionali toccando i 214 mm, circa l’88% della norma. Lo stesso non si può dire della neve, che in città è ormai diventata una comparsa sporadica e fugace. A Varese si sono misurati appena 3 centimetri il 3 febbraio, mentre le brevi apparizioni del 21 e 24 novembre scorso non hanno portato spessori misurabili. Questo inverno è anche il decimo meno soleggiato dal 1983.

Uno scenario leggermente diverso si è osservato in quota, dove la stagione non è stata drammatica come le precedenti, pur restando lontana dai fasti del passato. Al Campo dei Fiori sono caduti complessivamente 88 centimetri di neve, con gli accumuli più significativi registrati presso l’Osservatorio il 28 gennaio con 25 cm e il 3 febbraio con 18 cm. Sebbene il dato lo collochi come il settimo inverno meno nevoso dal 1968, il confronto con l’epoca pre-1986 resta impietoso: allora la media della neve totale in vetta raggiungeva i 350 centimetri