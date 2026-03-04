Varese News

Aggrediscono tifosi dell’Inter e strappano una bandiera: un arresto e tre denunciati a Como

In manette un 32enne di Rovellasca, incensurato e appartenente a un gruppo della tifoseria comasca, con l’accusa di furto con strappo in concorso

La Polizia di Stato di Como ha arrestato ieri pomeriggio un 32enne di Rovellasca, incensurato e appartenente a un gruppo della tifoseria comasca, con l’accusa di furto con strappo in concorso. Per lo stesso episodio sono stati denunciati a piede libero un 19enne di Grandate e due fratelli ventenni residenti a Luisago, anch’essi incensurati e legati al medesimo gruppo.

L’intervento è scattato intorno alle 16, quando una Volante della Questura di Como è stata inviata nei pressi del Monumento ai Caduti, a ridosso dello stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia, dopo una segnalazione al 112. Una coppia di tifosi dell’Inter, che stava passeggiando in zona Tempio Voltiano, ha riferito di essere stata avvicinata e aggredita da quattro sostenitori locali, che avrebbero strappato loro una piccola bandiera.

Raccolte le descrizioni, gli agenti si sono messi alla ricerca dei presunti responsabili, rintracciandoli poco dopo in un bar nelle vicinanze. Durante il controllo, la bandiera è stata trovata nella disponibilità del 32enne.

Accompagnati in Questura, i quattro sono stati identificati e denunciati; per il 32enne è scattato l’arresto.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
