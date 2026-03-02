Al Palazzo della Cultura di Porto Ceresio tornano gli “aperitivi letterari” e le mostre ceresine

Dal 7 marzo al Palazzo della Cultura un calendario ricco di incontri con autori, esposizioni e iniziative artistiche che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto l’anno

Porto Ceresio rilancia la sua stagione culturale con un calendario fitto di appuntamenti tra libri, mostre e arte sul lungolago. Al centro delle iniziative il Palazzo della Cultura di Piazzale Luraschi, che nei prossimi mesi ospiterà presentazioni letterarie, esposizioni e progetti artistici capaci di coinvolgere lettori, appassionati e curiosi di tutte le età.

Aperitivi letterari al via il 7 marzo

Si parte sabato 7 marzo alle 17 con l’“Aperitivo letterario” dedicato al libro Tele e ragnatele di Alfredo Scogna. L’autore non si limiterà alla presentazione, ma proporrà anche un momento musicale con brani di De Andrè e Graziani, raccontando il proprio percorso di rinascita dopo il Covid.

Il 21 marzo alle 18 sarà la volta di L’effimera gloria di un numero zero di Antonello Breggia, romanzo che intreccia finanza, ambizione e tensione, dove ogni scelta comporta un prezzo da pagare.

Il 18 aprile alle 17 si parlerà invece di territorio con Le Prealpi Varesine, cinquanta escursioni tra Varese e Canton Ticino firmate da Samuele Salvia, accompagnato dalle creazioni di Sara Bertoncello.

Il 9 maggio alle 18 chiuderà il ciclo primaverile Christina Zaers con Deadwood, tra aperitivo letterario e firmacopie.

Accanto agli incontri con gli autori prosegue anche il Gruppo Lettura, attivo da circa tre anni: un’iniziativa libera e gratuita che si riunisce ogni mese e mezzo per discutere insieme il libro scelto dai partecipanti. Un’occasione di confronto aperto a chiunque voglia avvicinarsi alla lettura condivisa.

Mostre ceresine, si parte con Askeur

Il 14 marzo prende il via la 21ª edizione delle Mostre Ceresine con la presenza di Massinissa Askeur, artista di respiro internazionale che festeggia dieci anni di carriera e che è già stato ospite a Porto Ceresio in passato.

L’inaugurazione ufficiale dell’intera stagione espositiva, che si svilupperà per tutto l’anno, è in programma il 4 aprile alle 16.30 con il vernissage della collettiva dei vincitori di Lago d’arte 2025: Loredana Lamorte, Massimo d’Apice e Angelo Ariti.

A seguire esporranno numerosi artisti del territorio e non solo, tra cui Alex Boldini, Elisa Martignoni, Massimo Ghelfi e Mauro Giacobbo. Tornerà anche l’appuntamento con il modellismo ferroviario degli Amici della scala N, insieme a Federico Massa Saluzzo e Paolo Barbarini, al gruppo Artisti in movimento, al gruppo fotografico CreatiVa e a Monica Biscioni con la partecipazione di Paolo Franzato per il teatro. In programma anche una mostra di bambole d’epoca promossa da Imeria e Stefano Ferrara in memoria del padre Salvatore, cui è dedicata la sala espositiva.

Lago d’Arte e Mur-Arte al lago

Domenica 31 maggio il lungolago Augustow e le piazze adiacenti ospiteranno la 28ª edizione di Lago d’Arte, concorso dedicato a pittura, scultura e fotografia. I vincitori delle tre categorie inaugureranno la stagione 2027/28 delle Mostre Ceresine.

Spazio anche alla creatività urbana con l’11ª edizione di Mur-Arte al lago. Gli artisti potranno presentare un bozzetto artistico-letterario che, se selezionato dalla commissione, sarà realizzato il 13 e 14 giugno sui pannelli della Villa delle Rose sul lungolago Vanni.

Per informazioni e per conoscere il calendario completo delle mostre e i regolamenti delle manifestazioni artistiche è possibile scrivere a biblitecaportoceresio@gmail.com o contattare il numero 347 9767523.