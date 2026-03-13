Alle Arti di Gallarate arriva il lupo che si credeva il più furbo

A Gallarate arriva il lupo che si è credeva il più furbo: “Il più furbo” è il titolo dello spettacolo teatrale in scena sabato 14 marzo alle 15.30.

È l’ultimo spettacolo della rassegna per bambini e famiglie del Teatro delle Arti, curata da Giulia Provasoli, che ha portato a Gallarate sei appuntamenti, con alcune delle migliori compagnie d’Italia e alcuni piccoli, grandi classici per bambini.

La rassegna si chiude con una favola classica tutta reinventata, quella di Cappuccetto Rosso e del lupo. Anzi: con tanti personaggi di tante favole che incrociano il cattivo di turno: sono le “disavventure di un incorreggibile lupo”. È uno spettacolo di Mario Ramos, con la regia di Fabrizio Montecchi e in scena Andrea Coppone.

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in pratica. Mentre si avvicina alla casa della nonna, pregusta già il pranzetto: sarà uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe… Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo (che si crede davvero il più furbo), non infila la rosa camicia da notte della nonna con tanto di cuffietta d’ordinanza, ed esce di casa… rimanendo chiuso fuori! Così conciato e in attesa di elaborare un nuovo, geniale piano, al Lupo (che ancora si crede il più furbo), non rimane che nascondersi nel bosco. Ma il bosco, ahimè, è un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe, e il nostro Lupo fa imbarazzanti incontri (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro, etc.) che mettono fortemente in crisi la sua vanità. Povero lupo! Tutti, invece di avere paura di lui, lo scambiano per un’innocua vecchietta. Per fortuna Cappuccetto Rosso è una bambina molto gentile e viene in suo aiuto…

“Il più furbo” è un concentrato di leggerezza e d’ironia che fa ridere e pensare. Il lupo di questa storia suscita simpatia perché, a fronte della sua declamata presunzione “io sono il più forte, il più bello e il più furbo”, si dimostra sgraziato e goffo. Ridere di lui, in cui tutti ci possiamo riconoscere, è ridere di noi, e questo ci fa sentire più umani. In scena un solo attore/danzatore. Grazie al repertorio di tecniche d’ombra proprie di Teatro Gioco Vita e alla danza ci conduce dentro un mondo dove la dimensione favolistica e quella realistica s’incontrano, producendo un effetto comico proprio della storia raccontata.

Spettacolo consigliato dai tre anni in su. Appuntamento alle 15.30 di sabato 14 marzo. Biglietti 5/10€ su www.teatrodellearti.it, prima dello spettacolo o al botteghino in orario cinema.