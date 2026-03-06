Varese News

Lombardia

All’esame della patente con auricolari e bluetooth: denunciati dalla polizia di Stato di Como

L’esaminatore ha allertato la Polizia di Stato per comportamenti sospetti da parte di un 36enne e un 32enne durante l’esame teorico per il conseguimento della patente: denunciati per utilizzo indebito di dispositivi elettronici. Uno dei due aveva con sé una patente falsificata

La segnalazione è arrivata verso le 9.00 di giovedì mattina, quando l’esaminatore alle prove teoriche per superare l’esame della patente ha chiesto l’intervento della Polizia. Motivo: atteggiamenti sospetti di due candidati. Così due volanti sono state inviate alle aule d’esame della Motorizzazione Civile di Como e gli agenti hanno preso da parte i due per ispezionarli: hanno trovato cellulari, moduli bluetooth e auricolari cuciti sotto le felpe. I dispositivi elettronici, che i candidati avrebbero usato per cercare suggerimenti, sono stati immediatamente sequestrati. 

Nella tasca del 32enne è stata inoltre rinvenuta una patente egiziana, risultata falsa in seguito alla perizia di un esperto di falso documentale, effettuata in Questura. 

Al termine delle verbalizzazioni e delle formalità di rito i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà

I tentativi di superare l’esame con l’ausilio illecito di dispositivi elettronici non sono casi isolati: nelle ultime settimane si è verificato un fatto simile sempre a Como, quando un aspirante patentato di 27 anni ha cercato di nascondere un auricolare sotto la lingua. 

Pochi giorni prima, invece, il giudice ha disposto una “messa alla prova“ per un episodio avvenuto a Varese nel 2023: anche in quel caso un uomo era stato accusato di truffa per aver utilizzato strumenti elettronici per ricevere suggerimenti durante l’esame teorico della patente B.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 06 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.