All’esame della patente con auricolari e bluetooth: denunciati dalla polizia di Stato di Como

La segnalazione è arrivata verso le 9.00 di giovedì mattina, quando l’esaminatore alle prove teoriche per superare l’esame della patente ha chiesto l’intervento della Polizia. Motivo: atteggiamenti sospetti di due candidati. Così due volanti sono state inviate alle aule d’esame della Motorizzazione Civile di Como e gli agenti hanno preso da parte i due per ispezionarli: hanno trovato cellulari, moduli bluetooth e auricolari cuciti sotto le felpe. I dispositivi elettronici, che i candidati avrebbero usato per cercare suggerimenti, sono stati immediatamente sequestrati.

Nella tasca del 32enne è stata inoltre rinvenuta una patente egiziana, risultata falsa in seguito alla perizia di un esperto di falso documentale, effettuata in Questura.

Al termine delle verbalizzazioni e delle formalità di rito i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà.

I tentativi di superare l’esame con l’ausilio illecito di dispositivi elettronici non sono casi isolati: nelle ultime settimane si è verificato un fatto simile sempre a Como, quando un aspirante patentato di 27 anni ha cercato di nascondere un auricolare sotto la lingua.

Pochi giorni prima, invece, il giudice ha disposto una “messa alla prova“ per un episodio avvenuto a Varese nel 2023: anche in quel caso un uomo era stato accusato di truffa per aver utilizzato strumenti elettronici per ricevere suggerimenti durante l’esame teorico della patente B.