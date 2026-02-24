Varese News

Varese Laghi

A Varese microcamera e auricolare all’esame per la patente: l’imputato chiede la messa alla prova

Nel caso specifico, l’eventuale accoglimento della richiesta è stato subordinato al versamento di un risarcimento simbolico a favore di un’associazione che tutela le vittime della strada

Generico 23 Feb 2026

È accusato di truffa per aver sostenuto l’esame teorico della patente “B“ con l’ausilio di dispositivi elettronici nascosti. Protagonista della vicenda un cittadino pakistano classe 1977, residente all’epoca dei fatti a Varese (oggi vive e lavora a Milano).

L’episodio risale al 15 giugno 2023. Secondo l’accusa, l’uomo si sarebbe presentato alla prova utilizzando una microcamera con trasmettitore, microfono e auricolare, strumenti che gli avrebbero consentito di ricevere suggerimenti dall’esterno durante il test a quiz. Dopo aver superato l’esame, sarebbero emersi i sospetti e per lui è scattata la denuncia.

Il procedimento penale a suo carico, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Varese, è stato sospeso in seguito alla richiesta di “Map” (messa alla prova) avanzata dal difensore, l’avvocato Gianluca Franchi.

La messa alla prova è un istituto che consente all’imputato, per reati di minore gravità, di sospendere il processo svolgendo lavori di pubblica utilità e seguendo un programma di trattamento stabilito dal giudice; se l’esito è positivo, il reato viene dichiarato estinto.

Nel caso specifico, l’eventuale accoglimento della richiesta è stato subordinato al versamento di un risarcimento simbolico a favore di un’associazione che tutela le vittime della strada.

Non è la prima volta che durante gli esami per la patente emergono tentativi di aggirare le regole con dispositivi tecnologici nascosti. In un caso, emerso dalle indagini della Finanza nell’ottobre 2025, a finire nei guai era stato un 22enne residente in provincia di Varese, sorpreso con auricolare e ricetrasmittente. A notare i comportamenti sospetti è stato l’esaminatore, che ha richiesto l’intervento dei militari: il fatto avvenne a Como.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

Un giornale è come un amico, non sempre sei tu a sceglierlo ma una volta che c’è ti sarà fedele. Ogni giorno leali verso le idee di tutti, sostenete il nostro lavoro.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.