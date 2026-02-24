A Varese microcamera e auricolare all’esame per la patente: l’imputato chiede la messa alla prova
È accusato di truffa per aver sostenuto l’esame teorico della patente “B“ con l’ausilio di dispositivi elettronici nascosti. Protagonista della vicenda un cittadino pakistano classe 1977, residente all’epoca dei fatti a Varese (oggi vive e lavora a Milano).
L’episodio risale al 15 giugno 2023. Secondo l’accusa, l’uomo si sarebbe presentato alla prova utilizzando una microcamera con trasmettitore, microfono e auricolare, strumenti che gli avrebbero consentito di ricevere suggerimenti dall’esterno durante il test a quiz. Dopo aver superato l’esame, sarebbero emersi i sospetti e per lui è scattata la denuncia.
Il procedimento penale a suo carico, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Varese, è stato sospeso in seguito alla richiesta di “Map” (messa alla prova) avanzata dal difensore, l’avvocato Gianluca Franchi.
La messa alla prova è un istituto che consente all’imputato, per reati di minore gravità, di sospendere il processo svolgendo lavori di pubblica utilità e seguendo un programma di trattamento stabilito dal giudice; se l’esito è positivo, il reato viene dichiarato estinto.
Nel caso specifico, l’eventuale accoglimento della richiesta è stato subordinato al versamento di un risarcimento simbolico a favore di un’associazione che tutela le vittime della strada.
Non è la prima volta che durante gli esami per la patente emergono tentativi di aggirare le regole con dispositivi tecnologici nascosti. In un caso, emerso dalle indagini della Finanza nell’ottobre 2025, a finire nei guai era stato un 22enne residente in provincia di Varese, sorpreso con auricolare e ricetrasmittente. A notare i comportamenti sospetti è stato l’esaminatore, che ha richiesto l’intervento dei militari: il fatto avvenne a Como.
