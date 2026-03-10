Cesarini e Soares “battezzano” la spedizione inglese degli studenti-canottieri di Gavirate

Un oro olimpico per madrina, un argento per padrino: non poteva avere “varo” migliore la nuova spedizione degli studenti-atleti dello “Stein” di Gavirate che anche quest’anno voleranno in Inghilterra per prendere parte alla prestigiosa “Schools’ Head of River Race”. A tenere a battesimo la squadra sono stati Federica Cesarini e Gabriel Soares, entrambi capaci di salire sul podio a cinque cerchi con il doppio pesi leggeri.

A Londra, invece, si gareggerà sugli “otto” e sui “quattro di coppia” in una manifestazione sportiva che vede iscritti oltre 300 equipaggi scolastici, pronti a misurarsi sulle acque del Tamigi tra la partenza di Chiswick Bridge e il traguardo situato nella zona di Fulham, non lontano dallo stadio Craven Cottage. Il confronto sportivo è previsto per venerdì 13 marzo.

Durante la presentazione della squadra sono stati proiettati i filmati delle gare “da medaglia” di Cesarini (a Tokyo) e Soares (a Parigi), entrambi emozionati nel rivedere la propria impresa sportiva. I due campioni che proseguono l’attività seppure su barche differenti (Federica nella disciplina del beach sprint, Gabriel sul doppio senior) hanno raccontato agli studenti il loro rapporto con il canottaggio e la propria esperienza in campo sportivo.

All’incontro hanno preso parte anche le autorità politiche e sportive. Il sindaco Massimo Parola ha sottolineato l’importanza dell’attività remiera, con la scuola che affianca in qualche modo la Canottieri Gavirate, una delle più importanti realtà a livello nazionale. L’assessore allo sport del comune di Varese, Stefano Malerba, ha invece ricordato come lo sport sia chiamato a unire, in un mondo dove le divisioni sono all’ordine del giorno, e ha ringraziato lo “Stein” per l’opportunità offerta a ragazze e ragazzi.

Sul fronte remiero sono invece intervenuti il consigliere federale Fabrizio Quaglino e il presidente della FIC lombarda, Leonardo Binda, entrambi orgogliosi della partecipazione di un gruppo così di alto livello a una regata di respiro internazionale. Lo scorso anno – tra l’altro – l’otto maschile di Gavirate trionfò nella propria categoria regalando al movimento italiano un successo rilevante, “in casa” dei britannici che sono una delle massime scuole del canottaggio mondiale.

LA SQUADRA – Pietro Albergo, Scilla Aroldi, Luca Assunto, Christian Biavaschi, Marco Boggio, Lorenzo Cinquarla, Martina Gilaj, Mattia Ginolfi, Francesco Gregorutti, Mattia Mangano, Emma Maretti, Milo Marson, Alice Morone, Loris Piscia, Alessandro Riva, Cristiano Rubino, Elisa Spagolla, Matias Thomazetto, Lorenzo Tronconi, Bruno Vierucci.

I TECNICI – Renato Gaeta, Alessandra Priulla.