Compie 90 anni l’“uomo delle grotte“: Maurizio Negrini è lo speleologo più anziano del Varesotto

Sembra impossibile eppure è realtà, potersi dedicarsi ancora alla passione per la speleologia e per la montagna nonostante il compimento della veneranda età di 90 anni. E’ la storia di Maurizio Negrini, socio del Gruppo Speleologico Prealpino da oltre un decennio e tuttora in grado di affrontare varie escursioni sotterranee organizzate nell’ambito delle iniziative sociali.

«E’ un esempio per tutti, soprattutto per i giovani, testimonianza diretta di come sia possibile sfidare il tempo che, scorrendo inesorabile, giorno dopo giorno ci sottrae forza ed energia», spiegano dal Gsp.

Nella sua modestìa ed umiltà d’animo, Maurizio è sempre stato dominato dalla curiosità di conoscere, provare nuove esperienze, stimoli vitali che lo portarono, alla soglia degli ottant’anni, a frequentare un corso di introduzione alla speleologia, esperienza condivisa con il figlio Matteo. Da allora non si è più fermato, padre e figlio hanno preso parte ad innumerevoli spedizioni speleologiche, alcune assai impegnative, riuscendo sempre a concludere positivamente le proprie escursioni.

Tranquillo, mite, di carattere piuttosto schivo, Maurizio ha sempre saputo impegnarsi con serietà e capacità, valutando con attenzione ed intelligenza le proprie forze ed i propri limiti. Amante delle verticali, essendo stato in gioventù un paracadutista della “Folgore”, è sempre stato a proprio agio appeso ad un corda, anche a varie decine di metri di altezza, da dove qualche volta si è trovato addirittura a dover rassicurare e tranquillizzare qualche nuovo socio in difficoltà. Nel periodo estivo Maurizio ama alternare le escursioni in montagna a giornate di allenamento alle tecniche di progressione su corda presso palestre di roccia, attività che lo entusiasma e lo fa sentire ancora capace ed efficiente.

«Il 24 febbraio scorso abbiamo festeggiato il suo 90° compleanno, occasione per riunire tutti i soci attorno a lui con grande affetto. Tanti i complimenti per aver raggiunto un traguardo davvero invidiabile, soprattutto per le sue eccezionali condizioni fisiche e mentali. Un momento speciale con una celebrazione speciale, la torta “personalizzata” che il Gruppo speleologico ha donato al mitico Maurizio per augurargli ancora tanti anni sulla cresta dell’onda».

Una serata emozionante, brindando alla vita e alle opportunità che essa sa regalare a quei “guerrieri” che, come Maurizio, ogni giorno trovano la forza di combattere per difenderla e valorizzarla.