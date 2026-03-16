Da Regione Lombardia 10 milioni ai Comuni con il bando “Strade Verdi”

Regione Lombardia mette a disposizione 10 milioni di euro per l’edizione 2026 del bando “Strade Verdi”, un’iniziativa pensata per sostenere interventi di riqualificazione urbana e mobilità sostenibile nei Comuni lombardi. La misura punta a favorire la trasformazione delle infrastrutture urbane rendendole più verdi e resilienti agli effetti del cambiamento climatico, con l’obiettivo di ridurre l’impatto del traffico e migliorare la qualità dell’aria.

La Giunta regionale ha approvato il finanziamento su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, nell’ambito del programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle regioni del Bacino Padano.

Trasformare le strade in spazi più verdi

Il bando sostiene progetti di riconversione in chiave green delle infrastrutture per la mobilità, attraverso interventi di ridisegno degli spazi pubblici e la creazione di nuove aree verdi. L’obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti generate dal traffico e aumentare gli spazi urbani capaci di mitigare gli effetti del caldo e dell’inquinamento.

«Con l’approvazione di questa delibera trasformiamo il cemento in aree verdi, riducendo l’effetto delle ondate di calore, il traffico e migliorando l’aria che respiriamo – spiega l’assessoreMaione – È un impegno che portiamo avanti con pragmatismo per confermare una misura già molto apprezzata e per continuare a dare risposte concrete alle sfide del cambiamento climatico. Vogliamo città più sicure, meno inquinate e pronte alle sfide del futuro».

Gli interventi finanziati riguarderanno soprattutto aree vicine ai cosiddetti poli attrattori, come scuole, ospedali e centri civici. In questi contesti si punta a creare spazi più salubri e vivibili attraverso l’utilizzo di soluzioni basate sulla natura e sistemi di drenaggio urbano sostenibile, strumenti che permettono di migliorare la gestione delle acque meteoriche e aumentare la presenza di verde in città.

A chi è rivolto il bando

La misura è destinata ai 560 Comuni lombardi che rientrano nelle Fasce 1 e 2, cioè quelli sottoposti alle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli più inquinanti. In queste aree rientrano gli agglomerati urbani di Milano, Bergamo e Brescia e i capoluoghi della pianura ad alta urbanizzazione come Varese, Lecco, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, insieme ai Comuni limitrofi.

Il contributo regionale potrà arrivare fino a 500mila euro per ogni progetto, con una percentuale di finanziamento variabile in base alla dimensione dei Comuni. L’intento è sostenere anche gli enti locali più piccoli, che potranno ottenere una copertura più ampia delle spese.

Apertura prevista ad aprile

L’apertura del bando è prevista nel mese di aprile. Tra i criteri di valutazione saranno premiati anche i progetti che integrano tecnologie innovative, come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo della tutela ambientale.

I risultati degli interventi saranno monitorati attraverso indicatori specifici, come la riduzione del traffico veicolare e l’estensione delle nuove aree verdi realizzate. Le opere dovranno essere collaudate entro dicembre 2028, con la rendicontazione finale prevista nei sessanta giorni successivi.