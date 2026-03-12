Dall’Egitto a Varese per imparare il mestiere: 17 studenti egiziani accolti dall’ITS Incom

Non sono qui per fuggire, ma per crescere professionalmente e diventare i tecnici di cui le aziende del territorio hanno disperato bisogno. È arrivato a Varese il primo gruppo di 17 studenti egiziani che, nell’ambito del “Piano Mattei”, frequenteranno un anno di alta formazione e tirocinio presso l’ITS Incom Academy.

Il progetto e la formazione

I ragazzi, provenienti dalla Scuola Salesiana di Alessandria d’Egitto e dall’ITEC di Abu Ghaleb, hanno già una marcia in più: conoscono perfettamente la lingua italiana per aver frequentato scuole italiane nel loro Paese d’origine. Il percorso, finanziato da Regione Lombardia con un investimento di circa 17.000 euro a studente, prevede la specializzazione in manutenzione elettrica e meccanica.

“È un modello nuovo per gestire l’immigrazione in modo corretto”, ha sottolineato il Presidente della Provincia, Marco Magrini, durante la presentazione. “Abbiamo bisogno di lavoratori orientati secondo le necessità delle imprese”. Gli studenti vivranno in dieci appartamenti messi a disposizione dall’Academy tra Busto Arsizio e Legnano, per un’accoglienza che mira a essere dignitosa e strutturata.



Il ponte con le imprese

Dopo una prima fase di aula e laboratorio presso il Campus Reti di Busto Arsizio, da giugno i ragazzi inizieranno il tirocinio nelle aziende locali. Un’opportunità definita “win-win” dal presidente di ITS Incom, Riccardo Comerio: “Vince il territorio che soffre l’inverno demografico e vincono questi ragazzi che acquisiscono competenze specialistiche”.

Il progetto vede la collaborazione di una rete fitta che comprende la Prefettura, Confindustria Varese, UCIMU e l’associazione Enaip per il supporto all’integrazione culturale. Non si tratta però di un percorso a senso unico: l’Academy continua a investire anche sulla mobilità dei propri studenti varesini, con oltre 60 allievi pronti a partire per esperienze formative all’estero.

Il futuro: formazione e crisi aziendali

L’impegno di ITS Incom si sta allargando anche alla gestione delle crisi occupazionali del territorio. Magrini ha infatti confermato l’avvio di un dialogo con Beko per percorsi di riqualificazione del personale, puntando su robotica e nuove tecnologie per evitare che il sapere tecnico vada disperso a causa di pensionamenti o riorganizzazioni aziendali.

Parola ai ragazzi

Sanno l’italiano benissimo, sono arrivati da pochi giorni, aspettano di gustarsi la prima pizza italiana non appena terminato il Ramadan e sono pronti ad affrontare le sfide di studio e di lavoro che questa opportunità offre loro: “Siamo già formati, alcuni di noi lavoravano già, ma abbiamo voluto fare questa esperienza per crescere e per imparare cose nuove – raccontano -. L’obiettivo? Alcuni vogliono restare in Italia a lavorare, altri tornare in Egitto e magari aprire attività loro. Anche da noi il livello della competitività e delle conoscenze tecniche cresce di giorno in giorno, ci sono tanti investimenti stranieri e questa è un’occasione unica per noi, che non vediamo l’ora di cogliere e sfruttare al meglio”.