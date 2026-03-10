Varese News

“Diventa volontario”: al via la campagna di Croce Rossa Varese

Il nuovo corso mira soprattutto a formare centralinisti e operatori di ambulanza. Chi desidera ricevere maggiori informazioni o candidarsi scrivere una mail con oggetto “Ambulanza e Centralino” a: aspiranti.volontari@crivarese.it

operatori ambulanza

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese lancia una nuova campagna di ricerca volontari rivolta a chi desidera mettere a disposizione parte del proprio tempo per la comunità.

L’obiettivo è rafforzare due servizi fondamentali per il funzionamento quotidiano del Comitato: l’attività in ambulanza – sia per l’emergenza sanitaria che per i trasporti sanitari – e il servizio di centralino, che rappresenta il primo punto di contatto per molte persone che si rivolgono alla Croce Rossa per chiedere aiuto o informazioni.

Ogni giorno, infatti, il Comitato di Varese garantisce servizi sanitari, attività socio-assistenziali e interventi di supporto alla popolazione grazie all’impegno congiunto di personale dipendente e soprattutto di centinaia di volontari e volontarie.

Proprio per continuare a rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio, l’Associazione invita la cittadinanza a prendere parte alla vita della Croce Rossa.

«Anche poche ore al mese possono fare la differenza – spiegano Simone Filippi Presidente del Comitato –. Il volontariato è prima di tutto una scelta di solidarietà, ma anche un’esperienza di crescita personale e di partecipazione attiva alla vita della comunità».

Entrare in Croce Rossa significa ricevere una formazione specifica e diventare parte di una rete di persone unite dagli stessi valori: umanità, solidarietà e servizio verso gli altri.

Chi desidera ricevere maggiori informazioni o candidarsi come volontario può: scrivere una mail con oggetto “Ambulanza e Centralino” all’indirizzo: aspiranti.volontari@crivarese.it

Gli interessati verranno contattati per partecipare a un colloquio informativo, primo passo per conoscere più da vicino le attività del Comitato e le modalità di ingresso nel percorso di volontariato.

Per la Croce Rossa, ogni nuovo volontario rappresenta una risorsa preziosa per continuare a garantire servizi essenziali e rimanere vicini alla comunità.

Pubblicato il 10 Marzo 2026
