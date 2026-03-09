Varese News

Gallarate/Malpensa

Furti nella notte ad Albizzate: colpite due attività. Per le due imprenditrici si tratta della quarta e della terza volta

I furti non hanno fruttato bottini ingenti ma hanno provocato danni e disagi ai titolari delle attività, costretti a intervenire nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso

Generico 09 Mar 2026

Ad Albizzate una notte segnata di furti con due colpi a segno nel giro di poco più di un’ora. Tra domenica 8 e lunedì 9 marzo un ladro ha preso di mira almeno due attività del paese, provocando soprattutto danni alle strutture. In entrambi i casi si tratta di esercizi già colpiti da episodi simili negli ultimi mesi.

Colpo alla ludoteca Happy Park

Il primo episodio è avvenuto alle 2.16 alla ludoteca Happy Park di via Mazzini. Il ladro ha spaccato il vetro della porta antipanico riuscendo a entrare nel locale.

Per l’attività si tratta del quarto furto subito. L’ultimo episodio risale al 9 maggio dello scorso anno. Anche questa volta il bottino non è particolarmente rilevante: il furto si è concentrato soprattutto su alcuni apparecchi elettronici, mentre nel precedente episodio erano stati portati via snack e bevande. A pesare maggiormente sono quindi i danni causati dall’effrazione.

Un’ora dopo il furto da Legù

Circa un’ora più tardi, alle 3.16, il ladro ha colpito un’altra attività del paese, Legù. In questo caso il malvivente ha forzato la porta utilizzando un piede di porco per riuscire a entrare nel locale. Anche qui i danni alla struttura risultano più rilevanti rispetto a quanto sottratto. Si tratta della terza volta che l’attività finisce nel mirino dei ladri.

I furti non hanno fruttato bottini ingenti ma hanno provocato danni e disagi ai titolari delle attività, costretti a intervenire nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.