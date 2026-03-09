Furti nella notte ad Albizzate: colpite due attività. Per le due imprenditrici si tratta della quarta e della terza volta

Ad Albizzate una notte segnata di furti con due colpi a segno nel giro di poco più di un’ora. Tra domenica 8 e lunedì 9 marzo un ladro ha preso di mira almeno due attività del paese, provocando soprattutto danni alle strutture. In entrambi i casi si tratta di esercizi già colpiti da episodi simili negli ultimi mesi.

Colpo alla ludoteca Happy Park

Il primo episodio è avvenuto alle 2.16 alla ludoteca Happy Park di via Mazzini. Il ladro ha spaccato il vetro della porta antipanico riuscendo a entrare nel locale.

Per l’attività si tratta del quarto furto subito. L’ultimo episodio risale al 9 maggio dello scorso anno. Anche questa volta il bottino non è particolarmente rilevante: il furto si è concentrato soprattutto su alcuni apparecchi elettronici, mentre nel precedente episodio erano stati portati via snack e bevande. A pesare maggiormente sono quindi i danni causati dall’effrazione.

Un’ora dopo il furto da Legù

Circa un’ora più tardi, alle 3.16, il ladro ha colpito un’altra attività del paese, Legù. In questo caso il malvivente ha forzato la porta utilizzando un piede di porco per riuscire a entrare nel locale. Anche qui i danni alla struttura risultano più rilevanti rispetto a quanto sottratto. Si tratta della terza volta che l’attività finisce nel mirino dei ladri.

I furti non hanno fruttato bottini ingenti ma hanno provocato danni e disagi ai titolari delle attività, costretti a intervenire nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.