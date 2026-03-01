Gabbiani protagonisti al Porticciolo di Capolago
Nel video di Marco Baccalini il cambiamento nell’equilibrio della fauna lacustre: meno cormorani, svassi e folaghe dove aumentano i gabbiani
Un breve video realizzato da Marco Baccalini documenta una scena che invita a riflettere sugli equilibri della fauna lacustre al Porticciolo di Capolago.
Le immagini mostrano una presenza marcata di gabbiani – oltre a cigni e aironi – in un’area dove abitualmente si osservano anche cormorani, svassi e folaghe. Secondo l’osservazione dell’autore, potrebbe non essere solo una coincidenza: la presenza numerosa dei gabbiani sembrerebbe aver determinato l’assenza o comunque la relegazione ai margini delle altre specie.
Si tratta di dinamiche naturali che possono dipendere da fattori diversi – disponibilità di cibo, competizione per lo spazio, stagionalità – ma che restituiscono uno spaccato interessante della vita del lago e dei suoi equilibri in continuo mutamento.
Il Porticciolo di Capolago si conferma così un osservatorio privilegiato per chi ama la natura e segue con attenzione l’evoluzione della biodiversità locale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.