Gabbiani protagonisti al Porticciolo di Capolago

Nel video di Marco Baccalini il cambiamento nell’equilibrio della fauna lacustre: meno cormorani, svassi e folaghe dove aumentano i gabbiani

Un breve video realizzato da Marco Baccalini documenta una scena che invita a riflettere sugli equilibri della fauna lacustre al Porticciolo di Capolago.

Le immagini mostrano una presenza marcata di gabbiani – oltre a cigni e aironi – in un’area dove abitualmente si osservano anche cormorani, svassi e folaghe. Secondo l’osservazione dell’autore, potrebbe non essere solo una coincidenza: la presenza numerosa dei gabbiani sembrerebbe aver determinato l’assenza o comunque la relegazione ai margini delle altre specie.

Si tratta di dinamiche naturali che possono dipendere da fattori diversi – disponibilità di cibo, competizione per lo spazio, stagionalità – ma che restituiscono uno spaccato interessante della vita del lago e dei suoi equilibri in continuo mutamento.

Il Porticciolo di Capolago si conferma così un osservatorio privilegiato per chi ama la natura e segue con attenzione l’evoluzione della biodiversità locale.

Pubblicato il 01 Marzo 2026
