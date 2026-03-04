Giornata Mondiale del Rene 2026: a Varese e Tradate tre occasioni per fare prevenzione

Spesso le malattie renali avanzano senza sintomi evidenti e si manifestano quando il problema è già in fase avanzata. Per questo, parlare di prevenzione significa parlare di attenzione, responsabilità e diagnosi precoce: controlli semplici, informazione corretta e sensibilizzazione possono fare una differenza concreta nella tutela della salute.

Nasce da questa consapevolezza l’impegno promosso da ASST Sette Laghi in occasione della Giornata Mondiale del Rene 2026, in programma giovedì 12 marzo, con tre momenti dedicati alla prevenzione, all’informazione e alla sensibilizzazione tra Varese e Tradate. Il programma prevede due appuntamenti di screening gratuito aperti alla cittadinanza e un incontro informativo rivolto agli studenti, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza della salute renale, sui fattori di rischio e sul valore della diagnosi precoce.

L’iniziativa è promossa dalla Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Circolo di Varese, diretta dal Dott. Andrea Ambrosini, e dalla Nefrologia di Tradate, diretta dal Dott. Stefano Mangano, e rappresenta un esempio concreto di come la prevenzione sia prima di tutto un gioco di squadra. Dietro questi appuntamenti c’è infatti un lavoro condiviso che mette insieme competenze cliniche, impegno organizzativo e attenzione al territorio, con il coinvolgimento di professionisti sanitari, istituzioni, scuola e associazioni.

Le attività di prevenzione

In particolare il 12 marzo a Varese, al Centro Commerciale Le Corti, in Piazza della Repubblica 25, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e a Tradate, a Villa Truffini, in corso Paolo Bernacchi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, saranno proposte attività di screening gratuito e prevenzione renale rivolti alla cittadinanza.

Nello stesso giorno è previsto anche un incontro al Liceo Scientifico Ferraris di Varese, dedicato al tema “Salute renale e diagnosi precoce”. Sarà un’occasione importante per dialogare con gli studenti sulla malattia renale, sulla prevenzione, sui fattori di rischio e sull’importanza di riconoscere precocemente eventuali segnali di allarme.

A rendere ancora più significativo questo appuntamento è il forte sostegno del territorio. L’evento è infatti patrocinato dal Comune di Varese, dal Comune di Tradate, dal Liceo Scientifico Ferraris di Varese, da ANED APS (Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto) e dal Kiwanis Club Varese ODV, a testimonianza di una rete che riconosce nella prevenzione un valore condiviso e una responsabilità collettiva.

«Portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e dentro i luoghi della vita quotidiana significa rendere il messaggio più vicino alle persone e più accessibile – tiene a sottolineare il Dott. Carlo Jovane Dirigente medico del reparto varesino, che ha contribuito ad organizzare l’iniziativa. – Significa ricordare che la salute dei reni non va data per scontata e che anche piccoli gesti, come un controllo o un momento di informazione, possono contribuire a intercettare precocemente situazioni da approfondire».

La Giornata Mondiale del Rene 2026 diventa così non solo un’occasione di incontro e sensibilizzazione, ma anche un segnale concreto di attenzione verso la comunità: un’iniziativa corale, costruita grazie alla collaborazione tra ospedale, territorio, scuola e associazioni, capace di trasformare la prevenzione in un gesto semplice, utile e davvero condiviso.